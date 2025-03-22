Пять лучших ролей Ларисы Голубкиной

Лариса Голубкина — легенда советского кино и театра, чьи роли запомнились зрителям своей искренностью, обаянием и талантом. Известие о ее смерти заставит скорбеть миллионы россиян. Голубкина умерла 22 марта в возрасте 85 лет. Её фильмография насчитывает десятки работ, но некоторые образы стали настоящими жемчужинами её карьеры. Предлагаем вспомнить лучшие роли актрисы, которые покорили сердца миллионов.

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Шура Азарова в «Гусарской балладе» (1962)

Эта роль принесла Ларисе Голубкиной всесоюзную славу. Её Шура — озорная, смелая и романтичная героиня, которая переодевается в гусарский мундир, чтобы отправиться на войну. Фильм стал классикой советского кино, а песни из него до сих пор звучат на концертах и праздниках.

Лена Крылова в «Дайте жалобную книгу» (1964)

В этой комедии Голубкина сыграла журналистку Лену, которая борется с бюрократией и равнодушием. Её героиня — символ молодости, оптимизма и веры в справедливость. Роль подчеркнула многогранность таланта актрисы.

Надя в «Небесные ласточки» (1976)

В этом музыкальном фильме Лариса Голубкина блистала в роли Нади, актрисы театра миниатюр. Её лёгкость, грация и чувство юмора сделали фильм одним из самых любимых у зрителей.

Маша в «Зигзаг удачи» (1968)

В этой комедии Голубкина сыграла Машу, подругу главного героя. Её образ — это сочетание простоты, обаяния и лёгкой иронии. Фильм стал культовым, а фразы из него разошлись на цитаты.

Люба в «Осенние колокола» (1979)

В этом фильме актриса предстала в образе Любы, женщины с непростой судьбой. Её игра поразила зрителей глубиной и эмоциональностью, доказав, что Голубкина может быть не только комедийной, но и драматической актрисой.

Лариса Голубкина — это не просто актриса, это символ эпохи, которая подарила нам незабываемые образы и эмоции. Её творчество навсегда останется в сердцах зрителей.

О смерти Голубкиной ранее сообщил телеведущий Андрей Малахов.