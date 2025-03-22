Вышел трейлер нового сезона аниме «Моя геройская академия»

Компания TOHO animation представила дебютный трейлер восьмого, финального сезона аниме «Моя геройская академия». Из ролика стало известно, что продолжение анимационного шоу стартует в октябре. Точная дата премьеры пока не раскрывается.

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Видео доступно на YouTube-канале Crunchyroll. Права на видео принадлежат TOHO animation.

Напомним, «Моя геройская академия» рассказывает о мальчике Идзуку Мидории, родившемся без сверхспособностей в мире, где они стали обычным явлением. Он мечтает стать героем и однажды встречает Всемогущего — величайшего героя Японии и символ мира, который передаёт свою причуду Идзуку после признания его потенциала.

Седьмой сезон аниме «Моя геройская академия» вышел 4 мая 2024 года. Он получил множество восторженных оценок как от критиков, так и от рядовых зрителей.