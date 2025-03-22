Певцов оценил идею возвращения худсоветов

Возвращение худсоветов и введение более строгих требований к кинопрокату положительно скажется на российском кинематографе. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

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«Абсолютно убежден, что возвращение худсоветов и ужесточение требований к кинопрокату сказалось бы положительно на качестве российского кино. Может быть, чуть меньше стали бы снимать плохих фильмов, но главное - их увидело бы меньшее количество людей», — отметил он.

Певцов также обратил внимание, что в случае появления более строгих требований, создатели картин будут более заинтересованы в качестве. Он напомнил, что шедевры советского кино рождались "в узком коридорчике" жесткой политической цензуры и профессиональной редактуры.

Художественный совет (худсовет) - группа специально назначенных деятелей искусства и представителей государственной власти, которые во времена СССР предварительно изучали художественные произведения и принимали решение об их выпуске для аудитории.