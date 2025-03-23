Какой запомнится народная артистка России Лариса Голубкина

Совсем недавно Ларисе Голубкиной исполнилось 85 лет - 9 марта 2025 года. Свой юбилей она встречала в московской больнице, под наблюдением врачей. У народной артистки России диагностировали болезнь Паркинсона. До этого были перелом шейки бедра, COVID, операция. А прошлой осенью обнаружили и онкологическое заболевание крови. Именно от рака крови третьей степени она и скончалась...

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Лариса Голубкина была одной из любимых актрис режиссера Эльдара Рязанова, в комедии которого «Гусарская баллада» в главной роли лихой красавицы Шурочки Азаровой она и дебютировала в кино. Научилась тогда скакать на лошади, была бесстрашной и честной. И с этой премьеры 1962 года стала любимой зрителями актрисой.

А через три года сыграла в фильме «Как вас теперь называть» уже советскую разведчицу Лидию Костюк, работавшую в годы Великой Отечественной войны в тылу у немцев. Красивые, эмоциональные, решительные, смелые героини - такие роли особенно удавались актрисе Ларисе Голубкиной. Может, именно за это ее так быстро и полюбили зрители?

В кино-эпопее «Освобождение» (1972) она снова исполнила одну из главных ролей - сыграла отважную и красивую медсестру Зою, бесстрашную и чуткую к чужой боли. И - невесту главного героя офицера-артиллериста Сергея Цветаева (актер Николай Олялин). Опять многое случалось в кадре и за кадром. Гремели выстрелы, дрожала земля, актеров засыпало землей во время съемок на полях сражений. Но она снова все выдержала, справилась, не испугалась, была прекрасна своей актерской безыскусностью и красой.

А «Дайте жалобную книгу» - уже снова комедия, где Голубкина остроумно и весело исполнила главную роль Татьяны Шумовой.

И «Трое в лодке, не считая собаки» (по одноименной книге британского юмориста Джерома К. Джерома) - тоже комедия, уже про трех друзей-путешественников. Их сыграли верные друзья и по жизни Андрей Миронов, Александр Ширвиндт и Михаил Державин. Ну, а Ларисе Голубкиной довелось стать здесь уже обаятельной и веселой девушкой по имени Энн - одной из трех подружек, тоже отправившихся в плавание по реке уже на своей собственной лодке.

А Энн - была по роли возлюбленной писателя-путешественника Джи (его играл Андрей Миронов). И по жизни между ними сложился роман. А за два года до выхода фильма на экраны - в 1977-м - Миронов и Голубкина сыграли свадьбу. Ибо как в такую женщину было не влюбиться?!

Кстати

До того, как на нее обрушились болезни, Лариса Голубкина продолжала много работать. Играла в Театре Российской Армии, в котором прослужила всю жизнь. В 2018 году состоялась премьера теперь уже последнего ее спектакля - "Лариса Голубкина. Заплатки". А до этого была еще одна ее премьера - "Юг / Север".