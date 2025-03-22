Появились новые постеры фильма «Minecraft в кино»

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала персональные постеры фильма «Minecraft в кино». На них оказались изображены Стив, зомби, житель, скелет, железный голем и другие персонажи будущей экранизации.

© Чемпионат.com

События «Майнкрафта» развернутся в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

Главные роли в фильме сыграли Эмма Майерс («Уэнсдей»), Даниэль Брукс («Миротворец»), Джек Блэк («Школа рока») и Джейсон Момоа («Форсаж»). Режиссёром экранизации культовой игры выступил Джаред Хесс («Последний человек на Земле»).

Премьера «Minecraft в кино» в мировом прокате состоится 4 апреля.

Персональные постеры

© Постер

© Постер

© Постер

© Постер

© Постер

© Постер

© Постер