Вышел русский трейлер фильма «Лило и Стич» с озвучкой от студии профессионального дубляжа Red Head Sound. В ролике показали знакомство главной героини Лило с загадочным пришельцем Стичем и ряд забавных эпизодов.

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Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Disney.

Лило в картине сыграет актриса гавайского происхождения Майя Кеалоха. Также в ленте снимется Зак Галифианакис, известный по фильмам «Мальчишник в Вегасе» и «Впритык». Кресло режиссёра занял Дин Флейшер-Кэмп («Марсель, ракушка в ботинках»), а сценаристом выступил Крис Кеканиокалани Брайт, работавший над «Моаной».

Оригинальный мультфильм «Лило и Стич» вышел в 2002 году и очень быстро набрал большую базу фанатов. В нём рассказывается о дружбе между инопланетянином Стичем и девочкой Лило.

Премьера фильма «Лило и Стич» в мировом прокате состоится 23 мая. Когда лента доберётся до кинотеатров России, пока неизвестно.