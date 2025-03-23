Автор сериала «Ван-Пис» покинул шоу

Шоураннер сериала «Ван-Пис» Мэтт Оуэнс покинул проект после съёмок второго сезона. По словам Оуэнса, он хочет сосредоточиться на восстановлении своего психического здоровья.

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«Последние шесть лет работы над сериалом "Ван-Пис" стали для меня невероятным приключением и настоящим воплощением мечты. Однако это также было очень непросто, поэтому я схожу с "Гоинг Мерри"».

Первый сезон «Ван-Писа» вышел в августе 2023 года и получил положительные оценки от критиков и зрителей. За первые четыре дня сериал набрал 18,5 млн просмотров, или 140 млн просмотренных часов, — по этому показателю шоу опередило третий сезон «Ведьмака» сразу в два раза.

Ожидается, что премьера второго сезона «Ван-Писа» состоится в 2026 году.