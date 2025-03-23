«Белоснежка» показала худший старт среди ремейков Disney

Как сообщают журналисты издания Variety, «Белоснежка» с Рэйчел Зеглер заработала за первые выходные в США всего $ 44,3 млн — это худший старт среди ремейков Disney. В мировом прокате лента тоже показала крайне посредственный результат, собрав $ 87,3 млн.

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Новая «Белоснежка» стартовала даже хуже провального ремейка «Дамбо» 2019 года ($ 45 млн). Бюджет картины с Рэйчел Зеглер составил $ 250 млн, поэтому для окупаемости ей необходимо заработать как минимум $ 500 млн. Вероятно, достичь такой суммы лента уже навряд ли сможет.

Ремейк «Белоснежки» рассказывает современную историю знаменитой девушки и её друзей — семи гномов. Помимо звезды новых «Голодных игр», главную злодейку в ремейке сыграет Галь Гадот («Чудо-женщина»). За режиссуру ленты отвечает Марк Уэбб, известный по «500 дням лета» и «Одарённой».