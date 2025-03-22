Появился первый трейлер аниме «Восход Луны» от Netflix

Вышел полноценный трейлер аниме «Восход Луны» (Moonrise). Из ролика стало известно, что шоу выйдет в стриминговом сервисе Netflix уже 10 апреля. Также авторы поделились постером.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix Anime. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет проекта расскажет о Джеке, который вступает в армию Земли, чтобы отомстить жителям Луны за смерть своих родителей. Планетой давно управляет ИИ, который долгое время ссылал на Луну всех преступников и непокорных — и теперь те восстали и хотят независимости.

Производством аниме занимается Wit Studio, работавшая над «Атакой Титанов» и «Сагой о Винланде». В первый сезон войдёт семь эпизодов.

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