Каким получился третий сезон сериала «Почка»

Оценка: 8 из 10.

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Третий сезон авантюрной комедии «Почка» (2025, режиссёр – Мария Шульгина, в ролях – Любовь Аксёнова, Янина Лакоба, Дмитрий Лысенков, Николай Фоменко, Алексей Розин и др.) вышел в онлайн-кинотеатре Kion в марте 2025 года.

Второй сезон «Почки» закончился жестоким избиением Наташи Кустовой (Аксёнова). Финал был вроде как открытым, но поклонники сериала не очень-то беспокоились за Наталью Леонидовну, зная её характер. И действительно: в третьем сезоне Кустова, всё такая же молодая и прекрасная, вернулась на работу. Есть только одна проблема: ей грозит реальный тюремный срок за открытие подпольной клиники по пересадке органов. Чтобы избежать наказания, Кустовой нужно, например, обзавестись маленьким ребёнком, но максимально быстро – недели за две.

Когда у неё есть цель, Наташа прёт, как танк. Не сочтите за спойлер, но на этот раз Кустовой не понадобится, как в первом сезоне, 10 серий на поиски донорской почки. Уже во втором эпизоде у Натальи Леонидовны появится грудной ребёнок (его тоже зовут Наталья Леонидовна Кустова), ставший настоящим движителем сюжета третьего сезона.

Решительная и не склонная к эмпатии Кустова-старшая недолго задаётся вопросом: «Ну, и?». Заполучив ребёнка и отсрочку от исполнения наказания, Наташа со свойственной ей пробивной силой пытается куда-нибудь сбагрить младенца, никак не вписывающегося в её планы на жизнь. В сериал возвращаются её родственники и подзабытые знакомые, и Кустова проявляет чудеса изобретательности, чтобы объяснить каждому из персонажей, почему именно он должен воспитывать её ребёнка. Но каждый раз обстоятельства мешают осуществлению хитроумных Наташиных планов, а благодаря Кустовой-младшей почти у всех героев что-то в жизни поменяется. Параллельно всплывают разные подробности из детства Натальи Леонидовны, и становится яснее, почему она выросла такой эгоистичной и беспринципной.

Сможет ли ребёнок её изменить? Путь в любом случае будет непростым и противоречивым, но он выведет сериал к красивому и внятному финалу. Третий сезон должен стать последним, в истории поставлена логичная точка. Потенциальное продолжение пока что выглядит неуместным, однако смогут ли авторы так легко расстаться с полюбившимися героями?