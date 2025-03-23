Нулевые подарили нам множество культовых молодежных комедий, которые до сих пор вызывают улыбку. Эти фильмы — идеальный способ вспомнить юность или просто хорошо провести время.

© Кадр из фильма «Американский пирог»

«Суперперцы»

История о двух друзьях, которые пытаются прожить последние школьные дни на полную катушку. Фильм полон абсурдного юмора, но в то же время трогателен.

«Дрянные девчонки»

Эта комедия о школьных интригах и борьбе за популярность стала культовой. Остроумные диалоги и яркие персонажи делают фильм актуальным спустя годы.

«Американский пирог»

Хотя фильм вышел в конце 1990-х, он задал тон многим комедиям нулевых. История о подростках, которые хотят потерять невинность, до сих пор вызывает смех и ностальгию.

«Старски и Хатч»

Комедия о двух полицейских, которые вынуждены работать вместе, стала хитом благодаря харизме Оуэна Уилсона и Винса Вона. Их дуэт — настоящая комедийная магия.

«Школа рока»

Джек Блэк в роли учителя, который превращает скучные уроки в рок-концерт, — это просто восторг. Фильм вдохновляет и заряжает позитивом.

Ранее Никита Михалков назвал фильм «Анора» элементом мягкой силы США. По его словам, не понимать того, что картину используют, преступно.