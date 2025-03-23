Назад в нулевые с лучшими комедиями эпохи: смотри и заряжайся позитивом!
Нулевые подарили нам множество культовых молодежных комедий, которые до сих пор вызывают улыбку. Эти фильмы — идеальный способ вспомнить юность или просто хорошо провести время.
«Суперперцы»
История о двух друзьях, которые пытаются прожить последние школьные дни на полную катушку. Фильм полон абсурдного юмора, но в то же время трогателен.
«Дрянные девчонки»
Эта комедия о школьных интригах и борьбе за популярность стала культовой. Остроумные диалоги и яркие персонажи делают фильм актуальным спустя годы.
«Американский пирог»
Хотя фильм вышел в конце 1990-х, он задал тон многим комедиям нулевых. История о подростках, которые хотят потерять невинность, до сих пор вызывает смех и ностальгию.
«Старски и Хатч»
Комедия о двух полицейских, которые вынуждены работать вместе, стала хитом благодаря харизме Оуэна Уилсона и Винса Вона. Их дуэт — настоящая комедийная магия.
«Школа рока»
Джек Блэк в роли учителя, который превращает скучные уроки в рок-концерт, — это просто восторг. Фильм вдохновляет и заряжает позитивом.
Ранее Никита Михалков назвал фильм «Анора» элементом мягкой силы США. По его словам, не понимать того, что картину используют, преступно.