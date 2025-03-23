Пять мультфильмов для всех возрастов

Эти мультфильмы согревают душу: пять отличных лент для всех возрастов
Иногда так хочется отдохнуть, укутаться в плед и посмотреть что-то теплое, доброе и уютное. Именно такие мультфильмы мы собрали в этой подборке — они подарят хорошее настроение и веру в чудеса.
«Вверх» (2009) — трогательная история о дружбе, мечтах и приключениях, которые случаются, даже когда ты их не ждешь.
«Кубо. Легенда о самурае» (2016) — красивый и душевный мультфильм о семье, силе любви и невероятных приключениях маленького героя.
«Мой сосед Тоторо» (1988) — настоящая анимационная магия от Хаяо Миядзаки, наполненная теплом, детской непосредственностью и уютной атмосферой.
«Рататуй» (2007) — вдохновляющая история о том, что мечты сбываются, даже если ты всего лишь маленький крысенок в Париже.
«Зверополис» (2016) — забавный и трогательный мультфильм о крольчихе Джуди, которая мечтает стать полицейским. Он рассказывает о важности упорства, дружбы и веры в себя.
Ранее Universal Pictures опубликовала на своем официальном YouTube-канале первый тизер пятой части медиафраншизы «Шрек». В ролике предстали уже знакомые зрителям герои — сам Шрек, его супруга Фиона, Пиноккио и Осел.