Стала известна дата выхода аниме-фильма по «Человеку-бензопиле»

Студия MAPPA объявила, что премьера полнометражного аниме-фильма по «Человеку-бензопиле» состоится 19 сентября. Будущую картину посвятят героине Резе. Сюжет будет основан на арке Девочки-Бомбы из оригинальной манги.

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События манги «Человек-бензопила» рассказывают про подростка Дэндзи, который в один прекрасный момент получает способность превращать свои конечности в бензопилы. Теперь он вынужден убивать демонов из других миров, чтобы расплатиться с долгами своего покойного отца.

Напомним, осенью 2022 года состоялся выход первого сезона аниме-сериала «Человек-бензопила». Он получил множество положительных отзывов как от фанатов манги, так и от новой аудитории.