Детектив "Злые люди" с Мадяновым и Нагиевым выходит в Сети
На платформах Иви, Okko, Wink, а также в других онлайн-кинотеатрах 27 марта состоится премьера детективного сериала "Злые люди", основанного на серии рассказов нижегородского писателя Николая Свечина "Хроники сыска". Позднее сериал покажут на телеканале НТВ.
Сериал рассказывает одну из городских легенд Нижнего Новгорода, которая не только ходила в народе, но и подтверждалась реальными историческими совпадениями.
"Злые люди" - исторический детектив, погружающий в бурную атмосферу Нижнего Новгорода в преддверии большой ярмарки 1895 года. Ничто не предвещает беды, но размеренная обстановка в городе омрачается громким убийством богатейшего предводителя губернского дворянства Нефедьева. За дело берётся сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков, вокруг которого множество не менее ярких второстепенных героев с по-гоголевски говорящими фамилиями - мучной король Блинов, князь и меценат Мамин, гувернантка мадам Бариньяк, закадычные друзья-следователи Титус и Девяткин, уличный мальчишка Ягода, врач Милотворский и другие. Сериал создан при поддержке Института развития интернета.
Роли в сериале исполняют: Пётр Рыков, Роман Маякин, Александр Лыков, Дмитрий Нагиев, Ангелина Стречина, Олег Гаас, Роман Мадянов, Ян Цапник, Ирина Пегова, Артём Ткаченко, Антон Денисенко, Виктория Бычкова и многие другие.
География съёмок сериала широка: ключевой локацией картины выступил живописный Нижний Новгород, ставший порталом в прошлое. Значительные блоки съемок проходили также в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Костроме.
Прямая речь
Ким Дружинин, режиссер:
Это кино в хорошем смысле развлекательное, у нас получился очень лёгкий детектив. И мне кажется, что для зрителя эта история будет отдушиной, в которую можно будет погрузиться. Погрузиться в придуманный мир, но мир очень, на самом деле, добрый, в котором есть свои герои, на которых хочется быть похожим.