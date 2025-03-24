Детектив "Злые люди" с Мадяновым и Нагиевым выходит в Сети

Российская Газетаиещё 2

На платформах Иви, Okko, Wink, а также в других онлайн-кинотеатрах 27 марта состоится премьера детективного сериала "Злые люди", основанного на серии рассказов нижегородского писателя Николая Свечина "Хроники сыска". Позднее сериал покажут на телеканале НТВ.

Детектив «Злые люди» с Мадяновым и Нагиевым выходит в Сети
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Сериал рассказывает одну из городских легенд Нижнего Новгорода, которая не только ходила в народе, но и подтверждалась реальными историческими совпадениями.

"Злые люди" - исторический детектив, погружающий в бурную атмосферу Нижнего Новгорода в преддверии большой ярмарки 1895 года. Ничто не предвещает беды, но размеренная обстановка в городе омрачается громким убийством богатейшего предводителя губернского дворянства Нефедьева. За дело берётся сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков, вокруг которого множество не менее ярких второстепенных героев с по-гоголевски говорящими фамилиями - мучной король Блинов, князь и меценат Мамин, гувернантка мадам Бариньяк, закадычные друзья-следователи Титус и Девяткин, уличный мальчишка Ягода, врач Милотворский и другие. Сериал создан при поддержке Института развития интернета.

Роли в сериале исполняют: Пётр Рыков, Роман Маякин, Александр Лыков, Дмитрий Нагиев, Ангелина Стречина, Олег Гаас, Роман Мадянов, Ян Цапник, Ирина Пегова, Артём Ткаченко, Антон Денисенко, Виктория Бычкова и многие другие.

География съёмок сериала широка: ключевой локацией картины выступил живописный Нижний Новгород, ставший порталом в прошлое. Значительные блоки съемок проходили также в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Костроме.

Прямая речь

Ким Дружинин, режиссер:

Это кино в хорошем смысле развлекательное, у нас получился очень лёгкий детектив. И мне кажется, что для зрителя эта история будет отдушиной, в которую можно будет погрузиться. Погрузиться в придуманный мир, но мир очень, на самом деле, добрый, в котором есть свои герои, на которых хочется быть похожим.

Фильмы и сериалы
Ангелина Стречина
Николай Свечин
Антон Денисенко
Петр Рыков
Ким Дружинин
Ян Цапник
Роман Маякин
Артем Ткаченко
Олег Гаас
Александр Лыков
Ирина Пегова
Роман Мадянов
Дмитрий Нагиев
Институт развития интернета