Вышел первый отрывок из сериала «Чужой: Земля» от автора «Фарго»

Компания FX опубликовала первый отрывок из сериала «Чужой: Земля» от Ноя Хоули — автора «Фарго» и «Легиона». В ролике показали неизвестный космический корабль, экипаж которого перебил ксеноморф.

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Видео доступно на YouTube-канале «Pasajero Alien». Права на видео принадлежат FX.

События «Чужого: Земля» развернутся за пару лет до «Прометея» и за 30 лет до дебютной ленты франшизы. Все действия будут происходить на Земле, а история станет вращаться вокруг корпорации Вейланд-Ютани, которая стремится создать лучшего андроида.

Главные роли в проекте исполнили Сидни Чендлер («Шугар») и Тимоти Олифант («Крепкий орешек 4»). Премьера сериала состоится летом, однако точная дата пока не раскрывается.