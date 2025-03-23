«МТС Медиа» и ГК «Рики» договорились о сотрудничестве

«МТС Медиа», контентный холдинг внутри цифровой экосистемы МТС, и ГК «Рики», один из крупнейших в России производителей детского контента, объявляют о стратегическом соглашении о совместном производстве контента и развитии офлайн-проектов.

© Кино-Панк

Холдинг «МТС Медиа» и группа компаний «Рики» заключили стратегическое соглашение о совместном производстве проектов для детской аудитории. В рамках соглашения компании объединят свою экспертизу и ресурсы для разработки и производства новых анимационных фильмов, сериалов и другого контента для детей всех возрастов, а также рассмотрят возможности совместного продюсирования офлайн-мероприятий для детско-семейной аудитории.

Первым проектом в рамках партнерства станет разработка новой вселенной детских персонажей для воплощения в формате анимации, цифровых и аудиокниг, игр, которую ГК «Рики» готовит по заказу «МТС Медиа». Ключевым персонажем в новой вселенной станет Дед Мороз. Проект предполагает девелопмент креативной идеи, проработку визуальных образов и художественных концептов персонажей, а также написание сценария анимационного сериала. Продолжением вселенной станут офлайн-активности, включая семейные мероприятия и тематические парки, вокруг которых партнеры объединят усилия.