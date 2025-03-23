Критики оценили фильм «Смерть единорога»

Первые критики уже успели посмотреть и составить мнение о комедийном хорроре «Смерть единорога» с Дженной Ортегой. Картина расскажет об отце, который отправляется с дочерью на выходные к своему начальнику, однако по пути они случайно сбивают единорога. Ситуация сильно осложняется, когда босс начинает видеть в мифическом существе личную выгоду.

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Рецензенты приняли фильм крайне сдержанно. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 64% «свежести». Обзорщики ругают картину за плохой юмор и неудачную реализацию идеи.

Что пишут первые рецензенты о комедийном хорроре «Смерть единорога»:

«Идею, которая лежит в основе фильма, можно сформулировать так: разве не было бы смешно, если бы сказочный единорог устроил кровавую резню? Однако проблема в том, что эта шутка быстро становится не смешной».

«В фильме есть забавные сцены резни с участием единорога, но сатира в нём никакущая».

«В меру увлекательная, но лишенная креатива, глупая и беззубая лента».

«Хотя фильм нельзя назвать плохим, но он также далёк от того, чтобы быть выдающимся».

«Вымученная несмешная пародия на "Парк Юрского периода", которая не имеет ни капли остроумия своего вдохновителя».

Комедийный хоррор от студии А24 выйдет в России 3 апреля.