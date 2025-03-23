Критики оценили фильм «Смерть единорога»

«Глупый и беззубый»: первые критики сдержанно приняли фильм «Смерть единорога»
Первые критики уже успели посмотреть и составить мнение о комедийном хорроре «Смерть единорога» с Дженной Ортегой. Картина расскажет об отце, который отправляется с дочерью на выходные к своему начальнику, однако по пути они случайно сбивают единорога. Ситуация сильно осложняется, когда босс начинает видеть в мифическом существе личную выгоду.
Рецензенты приняли фильм крайне сдержанно. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 64% «свежести». Обзорщики ругают картину за плохой юмор и неудачную реализацию идеи.
Что пишут первые рецензенты о комедийном хорроре «Смерть единорога»:
- «Идею, которая лежит в основе фильма, можно сформулировать так: разве не было бы смешно, если бы сказочный единорог устроил кровавую резню? Однако проблема в том, что эта шутка быстро становится не смешной».
- «В фильме есть забавные сцены резни с участием единорога, но сатира в нём никакущая».
- «В меру увлекательная, но лишенная креатива, глупая и беззубая лента».
- «Хотя фильм нельзя назвать плохим, но он также далёк от того, чтобы быть выдающимся».
- «Вымученная несмешная пародия на "Парк Юрского периода", которая не имеет ни капли остроумия своего вдохновителя».
Комедийный хоррор от студии А24 выйдет в России 3 апреля.