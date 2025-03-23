Расписание выхода боевика «Гангстерленд» Гая Ричи
Уже 30 марта стартует боевик «Гангстерленд» Гая Ричи. События шоу развернутся в Лондоне. В центре сюжета окажутся две враждующие семьи, чьи предприятия размещены по всему миру. Том Харди воплотит роль Гарри да Соузы – преданного решалы, которому поручено защищать одну из семей. Хелен Миррен и Пирс Броснан исполнят роли глав преступной семьи Харриганов – Мейв и Конрада. Супруги будут бороться за власть в преступном мире.
В первый сезон войдёт 10 эпизодов — в день премьеры покажут только первый. Финал выйдет 1 июня. Шоу будет доступно для просмотра в стриминговом сервисе Paramount+.
Расписание выхода боевика «Гангстерленд» Гая Ричи
- 1-я серия — 30 марта;
- 2-я серия — 6 апреля;
- 3-я серия — 13 апреля;
- 4-я серия — 20 апреля;
- 5-я серия — 27 апреля;
- 6-я серия — 4 мая;
- 7-я серия — 11 мая;
- 8-я серия — 18 мая;
- 9-я серия — 25 мая;
- 10-я серия — 1 июня.