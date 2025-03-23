Анфиса Чехова призвала российских мужчин смотреть турецкие сериалы

Телеведущая Анфиса Чехова в Instagram (деятельность в РФ запрещена) предложила обязать российских мужчин смотреть турецкие сериалы. По ее словам, мужчины так смогут выяснить, что нужно дать женщинам, чтобы они захотели «русского Ивана», а не турецких актеров.

© РИА Новости

«Прям в середине рабочего дня прерывались на "турецкий час", чтобы посмотреть и выяснить наконец, чего хотят женщины, чего им не хватает в русских мужчинах, что нужно добавить в отношения, чтобы они хотели не Серкана Болата (турецкий актер. — NEWS.ru), а просто русского Ивана», — отметила Чехова.

Ранее активисты общественного движения «Ветераны России» обратились в Роскомнадзор, Госдуму и Министерство культуры с просьбой запретить в стране показ турецких сериалов. По их мнению, после просмотра россиянки теряют интерес «к нашим кавалерам». Участники движения также считают, что турецкие сериалы разрушают институт семьи в России.

Журналист и телеведущий Владимир Познер, в свою очередь, раскритиковал идею запрета турецких сериалов в России, назвав ее необдуманной. Он заявил, что подобные запреты только усиливают интерес к запрещенному контенту. Познер также выразил надежду, что такие меры не будут приняты, так как они противоречат здравому смыслу.