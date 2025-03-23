Сборы «Капитана Америки: Новый мир» превысили 400 миллионов долларов

По итогам шестого уикенда сборы фильма «Капитан Америка: Новый мир» в США составили всего лишь $ 4,3 млн. Общая домашняя касса ленты достигла $ 192 млн — это один из худших результатов в киновселенной Marvel.

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Общие сборы четвёртого «Капитана Америка» достигли отметки в $ 400 млн. Лента с Энтони Маки продолжает стремительное падение в чартах и может уже не добраться до отметки в $ 425 млн. Ранее инсайдеры сообщали, что именно этой суммы будет достаточно, чтобы картина окупилась. Интересно, что ленте всё же удалось опередить первую часть в подсерии, однако в подсчётах не учитываются возросшие цены на билеты.

Аналитики связывают низкие сборы ленты с негативными отзывами — сейчас средняя оценка фильма на агрегаторах составляет чуть больше 5 баллов из 10. «Новый мир» также получил самый низкий рейтинг в истории киновселенной Marvel от кинозрителей — «B-».