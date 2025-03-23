Рецензия на второй сезон сериала «Разделение»

Продолжение не разочаровало!

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У онлайн-кинотеатра Apple TV+ к финалу подошёл второй сезон фантастического сериала «Разделение», который за время эфира свежих эпизодов стал главной премьерой платформы.

Перерыв между двумя сезонами составил почти три года, поэтому фанаты с нетерпением ждали ответов на вопросы местного сюжета. А вот получилось ли у авторов представить достойный результат — сейчас и разберёмся.

В тексте присутствуют спойлеры.

«Разделение»: информация о сериале

Название: «Разделение».

«Разделение». Шоураннер: Дэн Эриксон.

Дэн Эриксон. Актёры: Адам Скотт, Зак Черри, Бритт Лауэр и другие.

Адам Скотт, Зак Черри, Бритт Лауэр и другие. Дата премьеры: 17 января 2025 года (второй сезон).

17 января 2025 года (второй сезон). Жанр: драма, фантастика.

драма, фантастика. Сколько серий: 10 серий в сезоне.

10 серий в сезоне. Страна: США.

«Резделение»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатре Apple TV+, на данный момент доступны все эпизоды.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

До «Разделения»

«Разделение», которое за время показа второго сезона привлекло к себе новую волну фанатов, стало одним из самых громких проектов Apple TV+ не сразу. Когда шоу впервые увидело свет в 2022 году, то местная фантастическая история была, что называется, широко известна в узких кругах.

Этого оказалось достаточно, чтобы сериал получил второй сезон, но планам по быстрому созданию продолжения помешало несколько забастовок в Голливуде (по слухам, у шоу возникли и проблемы с самим сюжетом). В этот период «Разделение» будто бы застряло «в лимбо», где на него обратили внимание зрители, которые изначально пропустили проект. К премьере второго сезона потенциал местной истории наконец-то оценили и в самой фирме Apple, запустив масштабную промокампанию к старту свежих эпизодов.

Чем же сериал привлёк к себе фанатов? На этот вопрос есть сразу несколько ответов, во многом связанных с сюжетом проекта. Шоу рассказывает о сотрудниках странной корпорации Lumon, которые проходят процедуру «разделения». Человек начинает жить двойной жизнью, где одна половинка не знает деталей существования другой. При этом личность героев в офисе обычно сильно отличается от их образов в реальном мире.

В центре сюжета оказывается Марк Скаут (Адам Скотт), который работает в отделе «обработки макроданных» со своими коллегами — Диланом (Зак Черри) и Ирвингом (Джон Туртурро). Изначально в отделе с ними присутствует и Пити (Юл Васкес), лучший друг Марка, но его увольняют, а его место занимает женщина Хелли (Бритт Лауэр).

Сам Марк в реальном мире страдает из-за смерти жены Джеммы, что и подталкивает его к процедуре разделения (он хотел испытывать меньше страданий в жизни). Но однажды он сталкивается с тем самым Пити, который намекает, что корпорация хранит тёмные секреты. И постепенно Марк, вовлекая в процесс своих коллег, начинает заниматься исследованием странного рабочего места.

«Разделение» заняло популярную нишу сериалов, которые принято было обсуждать в разговорах «у кулера» — то есть историй с кучей загадок, способных породить множество теорий и размышлений. Среди подобных шоу был «Твин Пикс», «Остаться в живых» и тому подобные хиты.

«Разделение» стало похоже на эти сериалы многочисленными загадками и странной атмосферой, но при этом оно выделялось уникальной эстетикой, смахивающей на смесь из «Чёрного зеркала», «Офиса» и игр вроде Inside и Control. Герои не знали целей своей работы со сбором неких цифр, а сами офисы Lumon были похожи на бесконечные белые коридоры. Другие отделы тоже занимались непонятными (поначалу) проектами — вроде сбора предметов искусства или взращивания животных.

В основе философии корпорации лежали религиозные догматы семьи Иган со странными ритуалами, а начальники персонажей вели себя холодно и непонятно. Постепенно зритель начинал ориентироваться в происходящем безумии, а нарратив «сводил вместе» ветки героев в реальном мире и офисе. Первый сезон заканчивался мощным напряжённым клиффхэнгером, ответов на который зрители шоу как раз и ждали три года.

После процедуры (второй сезон)

Второй сезон с самого старта напомнил зрителям о дополнительном плюсе, которым обладало «Разделение» — режиссуре. Одним из авторов проекта выступил знаменитый актёр Бен Стиллер, который не первый год занимается постановкой разных историй (до этого он снял фильмы «Солдаты неудачи» и «Невероятная жизнь Уолтера Митти»).

И в данном случае автор не подкачал, демонстрируя хаотичные попытки героев раскрыть секреты с помощью эффектных визуальных переходов и целого ряда напряжённых сцен. На прошлые творения Стиллера сериал похож и рядом комедийных моментов, хотя в данном случае речь идёт про сухой и чёрный юмор. В целом второй сезон, как и первый, остался именно напряжённым триллером, где некоторые моменты могли выглядеть довольно жутковато.

История сезона, писать который помогал автор «Карточного домика» Бо Уиллимон, действует по принципу других подобных сериалов — когда зрителям отвечают на ряд предыдущих вопросов, но параллельно добавляют новых, чтобы тот до конца не потерял интерес.

Из финала прошлого сезона Марк узнал, что его жена Джемма (Дичен Лакмен) на самом деле жива и работает в «Люмоне» терапевтом. И фанатам в этот раз действительно рассказывают о прошлой жизни героев, как и о деятельности Джеммы для фирмы, которая сильно выходит за рамки терапии. Этот эпизод, «Чикхаи Бордо», стал лучшим сюжетом сезона благодаря режиссуре Джессики Ли Ганье. Историю Марка и Джеммы, чьи попытки завести детей привели их к «Люмону», можно смотреть как отдельный фильм, где смешали элементы «Брачной истории» и жутковатой психоделии в стиле Дэвида Линча.

В остальных элементах второй сезон тоже по большей части удержал качественную планку постепенного раскрытия тайн и деталей о персонажах. Намного больше стало известно про жизнь Дилана в реальном мире, Марк начал активно «прыгать» между своими личностями (пусть и с негативными последствиями), а Ирвинг открыл детали существования Бёрта (Кристофер Уокен), и помог вернуть прежнюю Хелли в четвёртом эпизоде.

Кроме того, в сериях продолжили осторожно раскрывать детали мира через прошлое персонажей, как с помощью рассказов того же Бёрта или эпизода о прошлом Хармони Кобел (Патрисия Аркетт) — бывшего босса Марка, которая на самом деле и придумала процедуру «разделения» (но её присвоила себе семья Иганов). Отдельным приятным дополнением стала линия мистера Милчика (Трэмелл Тиллман), который принял на себя руководство отделом Марка. Его ветка, в которой он почти постоянно вынужден сохранять «лицо» при любых обстоятельствах, придаёт персонажу дополнительной глубины.

Сохранилась у второго сезона и жутковато-загадочная атмосфера, которую подчёркивают различным символизмом — религиозным и не только. Как в случае анимационного «наставления» с говорящим зданием (и голосом Киану Ривза), четвёртого эпизода с «духовным» квестом героев или той же попыткой побега Джеммы, которая будто бы оказалась заперта в местном стерильном аду.

Бег в лабиринте

Второй сезон неплохо продолжил развивать и саму идею «разделения», касаясь моральных вопросов о природе человека с двумя личностями в голове. В особенности это подчеркнули через ветку романтических отношений Марка и Хелли, как и коснулись данного вопроса в сюжете Дилана с его женой из реального мира. Не обошлось и без традиционного для шоу хорошего абсурда — как в эпизоде с «фермой» или линией девочки-руководителя мисс Хуан (Сара Бок).

Главная проблема истории на самом деле связана с её структурой и даже плюсами — зритель не получит всех ответов просто потому, что в этом случае он перестанет смотреть сериал. В новых эпизодах не стали подробно раскрывать детали связей между отделами, активно развивать тему отношения к разделению в реальном мире (которая возникала в первом сезоне), как и продолжили «путать карты» странной биографией семейства Иганов.

На каждый ответ у фанатов добавляют дополнительные вопросы. Это касается и эффектно поставленного финала с оркестром и убийствами, где создатели раскрывают природу проекта «Холодная гавань»… но оставляют после себя ещё пачку загадок. За сезон мы узнаём, что Джемма оказывается жива, а её работа, судя по всему, помогала «Люмону» создать максимально возможное количество «личностей» в одном человеке. Но для каких это было сделано целей и как именно работа Марка влияла на её «разделение» — до конца не объясняют (открывая поле для новой волны многочисленных теорий).

Не подтверждают в итоге целей сюжетной линии мисс Хуан, главы «фермы» (Гвендолин Кристи), как и текущих планов мисс Кобел. Линия мистера Милчека не приходит к чему-то конкретному, в целом это можно сказать и про Дилана (пусть их общая финальная сцена вышла забавно-угрожающей).

Вместо этого большой акцент заключительной главы строится на сложной любовной геометрической фигуре («треугольником» это не назвать, если учитывать количество личностей) между Марком и двумя его «спутницами» (Хеленой и Джеммой). И да, эмоционально в эпизоде много удачных сцен между персонажами, как присутствует здесь и красивый заключительный момент с убегающим Марком и Хеленой.

Но после финала всё равно остаётся чувство, что авторы намеренно придерживают нарратив, чтобы не отпускать фанатов раньше времени.

Опасность подобного подхода заключается в том, что зритель в итоге может не получить нужные ответы — или они окажутся малоинтересными, а может, даже и абсурдными. Скажем, споры по поводу финала Lost ведут в соцсетях до сих пор.

Другая проблема сезона связана с его темпом и тем самым затягиванием повествования. Определённая меланхолия была свойственна этой истории со старта, но эпизод про Хармони явно «растянули», так как единственный нужный «элемент» о её биографии появился лишь в финале. Не говоря о том, что линия героини с точки зрения всего сезона выглядит странновато — она половину эпизодов едет в сторону города, чтобы к финалу вернуться обратно.

Сама структура второго сезона вышла не такой ровной, как в прошлый раз, где авторы выстраивали каждый эпизод к мощному крещендо-финалу. В данном случае иногда разворачиваются «американские горки», когда в одном эпизоде создатели начинают подробно раскрывать какие-то вещи из сюжета, а в следующей серии «дают по тормозам» — как в седьмом и восьмом эпизодах.

Впрочем, опасения относительно слабого финала истории пока можно назвать лишь умеренными — часть проблем наверняка была связана с задержками в производстве новых серий, которой не должно быть в будущем. К тому же все старые плюсы сериал сохранил, а постановка его стала ещё более эффектной.

Главный вопрос заключается в том, сколько ещё сезонов авторы хотят держать в эфире свою историю (на третий сериал уже продлили). Мрачные загадки «Люмона» исследовать интересно, но рано или поздно зрители всё-таки дойдут до конца одного из белых коридоров сюжета. И удержать их внимание после этого будет уже нереально.

Оценка второго сезона «Разделения» — 8 из 10

Понравилось

Ряд ответов на вопросы.

Впечатляющая постановка и атмосфера.

Актёрская игра.

Увлекательный сюжет.

Не понравилось