Звезда «Бесславных ублюдков» Кристоф Вальц сыграет в пятом сезоне «Убийств в одном здании»

Чемпионат.com

Издание Deadline сообщило, что звезда «Джанго освобождённого» и «Бесславных ублюдков» Кристоф Вальц сыграет в пятом сезоне сериала «Убийства в одном здании».

Стало известно, кто присоединится к касту «Убийств в одном здании»
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Кого именно сыграет Вальц, не сообщается. Съёмочный процесс пятого сезона шоу уже идёт — он стартовал в начале марта. Как долго продлятся съёмки, неизвестно.

Сериал «Убийства в одном здании» рассказывает о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. После того как при загадочных обстоятельствах погибает один из жильцов здания, они решают заняться расследованием и записывать собственный подкаст.

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