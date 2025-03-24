В новом фильме по Resident Evil может сыграть звезда «Эйфории»

По данным издания Deadline, звезда сериала «Эйфория» Остин Абрамс претендует на ключевую роль в новом фильме Resident Evil. Какая именно роль может достаться Абрамсу, пока можно только предполагать.

© Чемпионат.com

Режиссёром ленты станет Зак Креггер, снявший высокооценённый фильм ужасов «Варвар». Инсайдеры сообщают, что постановщик планирует сделать в картине упор на хоррор-элементы.

Подробностей о сюжете Resident Evil пока нет: неизвестно, будет ли фильм повторять события какой-то части игры или станет отдельной историей по знакомой вселенной.

Дата премьеры проекта в кинотеатрах назначена на 18 сентября 2026 года.