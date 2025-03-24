Фильм «Пальма 2» возглавил кинопрокат России за уикенд
По данным издания Kinobusiness, семейная лента «Пальма 2» возглавила кинопрокат России за уикенд. За минувшие выходные картины собрала 145,5 млн рублей.
На втором месте оказалась комедия «Ждун» про героя мемов — ей удалось собрать 93,5 млн рублей за уикенд. Третье место заняла картина «Пророк. История Александра Пушкина» (ранее она занимала первые места в кинопрокате страны за выходные): ей покорились 73 млн рублей.
По сюжету ленты лётчик Вячеслав Лазарев перебирается с семьёй в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2. Жизнь семейства идёт своим чередом, пока однажды в неё не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын лётчика, даёт кличку Мансур. В основу сюжета легла реальная история лётчика Андрея Иванова.