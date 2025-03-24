Завершились съемки комедии «Добрый доктор» с Юрием Стояновым

Режиссер Никита Грамматиков завершил съемки фильма "Добрый доктор" с Юрием Стояновым и Виктором Хориняком в главных ролях. Об этом ТАСС сообщили в компании ArnaMedia.

"Добрый доктор" рассказывает о враче со скверным характером, работающем в одиночку. Однажды на него наезжает курьер на самокате, и после полученной травмы врач просит курьера временно заменить его на работе. Главные роли - врача Олега Мандрыгина и его "дублера", курьера Димы, - исполнили Стоянов ("Вампиры средней полосы") и Хориняк ("Последний богатырь"). Также в фильме снимались Антон Богданов, Елена Валюшкина, Валерий Николаев и другие.

"Мне захотелось сыграть Мандрыгина, еще не прочитав сценарий, - привели в компании слова Стоянова. - Для меня определяющим было слово "доктор". Я из врачебной семьи, но ни разу в жизни не играл врача, хотя мне хотелось бы таким образом отдать дань уважения моему папе, который был выдающимся хирургом-гинекологом".

Режиссером картины выступил Грамматиков, а художественным руководителем и автором сценария совместно с Варварой Бородиной и Василием Внуковым стал Илья Куликов ("Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел").

"Мы сделали праздничную атмосферную комедию для семейного просмотра, понятную всем возрастам", - считает Куликов.

Действие "Доброго доктора" разворачивается 1 января в Москве, в разных районах города.

Фильм выйдет в кинотеатральный прокат зимой 2026 года. Лента снята кинокомпанией Legio Felix по заказу ArnaMedia и онлайн-кинотеатра Premier.