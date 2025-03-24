Лучшие фильмы Джима Парсонса

Джим Парсонс навсегда запомнился как Шелдон Купер из «Теории Большого взрыва», но его талант гораздо шире одной роли. В честь дня рождения актера вспоминаем фильмы, где он раскрывается с новых сторон.

В драме «Обычное сердце» (2014) Парсонс играет Томми Боатрайта, активиста, борющегося с эпидемией СПИДа. Его роль трогательна и эмоциональна, доказывая, что он мастер драмы.

В «Скрытых фигурах» (2016) Парсонс играет Пола Стаффорда, инженера NASA, который поначалу скептически относится к главным героиням. Его персонаж сложен, но актер блестяще передает его эволюцию.

В анимационном фильме «Мальчик-наоборот» (2017) Парсонс озвучивает Лифа, големоподобного персонажа, который становится другом главного героя. Его голос наполняет роль теплом и харизмой.

В мини-сериале «Голливуд» (2020) Парсонс играет Генри Уилсона, циничного, но обаятельного агента старой школы. Его персонаж яркий и запоминающийся.

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