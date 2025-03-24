Работа над мультсериалом-продолжением «Тайн Смолвиля» приостановлена

Создатель сериала «Тайны Смолвиля» Альфред Гоф в подкасте Talk Ville рассказал, что в данный момент работа над мультсериалом-продолжением шоу поставлена на паузу. Всё дело в том, что Warner Bros. занята формированием новой главы киновселенной DC со свежим Суперменом.

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По словам Гофа, идея о создании мультсериала-сиквела проекта «откладывается в долгий ящик».

Я думаю, тот факт, что они снова находятся в процессе перезагрузки Супермена, к сожалению, на некоторое время откладывает нашу идею в долгий ящик.

«Тайны Смолвиля» — сериал, основанный на комиксах о Супермене и рассказывающий о его юности и о становлении супергероя. Этот сериал занимает второе место среди самых длинных американских научно-фантастических сериалов и первое среди основанных на комиксах в истории телевидения.