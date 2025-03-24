Что известно о премьере фильма «Битва пап»

Телевизионная премьера фильма «Битва пап» состоится 26 марта 2025 года на ТНТ. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в комедии режиссера Ивана Архипова исполнили Максим Лагашкин, Александр Златопольский, Ирина Пегова, Людмила Артемьева, Наталья Рудова, Роман Мадянов, Михаил Тарабукин, Сергей Штепс, Анна Уколова, Даяна Гудз, София Златопольская, Алиса Лозовская, Константин Раскатов.

© кадр из фильма «Битва пап»

По сюжету, влюбленные Костя (Раскатов) и Маша (Лозовская) решают пожениться. Но сразу же возникают проблемы с родственниками. Отец Кости (Лагашкин) - военный на пенсии, волевой русский мужик, который планирует снять для семейного торжества Дом Офицеров, пригласить всю родню до пятого колена и отметить по традициям российского застолья. Папа Маши – бизнесмен Златовласов (Златопольский) владелец крупного бизнеса, ему нельзя ударить в грязь лицом перед партнерами, поэтому свадьбу нужно устроить с шиком где-нибудь в Дубае. Обоим папам совершенно наплевать, что хотят их дети и что думают остальные родственники. Свадьба, которая в результате происходит в Сочи, становится настоящим полем боя между двумя такими разными, но одинаково упрямыми отцами и прочими родственниками молодоженов…

В российский прокат «Битва пап» вышла в октябре 2024 года.