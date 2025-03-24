Какие фильмы покажут на фестивале «Циолковский»

Юбилейные показы советских фильмов о космосе состоятся в рамках VI Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе "Циолковский", который пройдет в Калуге с 12 по 16 апреля. В программу ретроспектив вошли, в частности, "Луна" Павла Клушанцева и "Петля Ориона" Василия Левина, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

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«Традиционно на фестивале отмечают космические киноюбилеи. Для этого в программе есть ретроспективы - старые добрые фильмы, о которых важно и нужно помнить в эпоху компьютерной графики. Куратор секции ретроспектив - киновед, режиссер и продюсер Николай Майоров. В программу ретроспектив VI МКФ "Циолковский" вошли пять картин», — рассказали в пресс-службе.

Зрители увидят картину Даниила Храбровицкого "Перекличка", выпущенную 60 лет назад, а также ленты Павла Кулашнцева "Луна" и "Вижу Землю!", отмечающие 60 и 55 лет со дня выхода.

В программу ретроспектив также войдет картина "Петля Ориона" Василия Левина, которой исполнилось 45 лет. В пресс-службе отметили, что консультантами фильма были летчики-космонавты СССР Алексей Леонов и Виталий Севастьянов, а Леонов был также соавтором сценария картины. Фильм на кинофестивале представит Оксана Леонова, дочь Алексея Архиповича Леонова, дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, первого человека в мире, вышедшего в открытый космос.

На фестивале покажут и фильм "Командировка на орбиту", который рассказывает о космической экспедиция на борту долговременной орбитальной станции "Салют-4" Алексея Губарева и Георгия Гречко ("Зениты", "Союз-17"), продлившейся 29 суток с 11 января по 9 февраля 1975 года.

«Космонавты были и сценаристами, и режиссерами, и звукооператорами, и осветителями. На Земле доснимали только некоторые крупные планы. Фильм на кинофестивале представит Ольга Губарева, дочь Алексея Александровича Губарева, советского космонавта, дважды Героя Советского Союза», — добавили в пресс-службе.

Всего гости фестиваля смогут бесплатно посмотреть более 100 игровых, документальных, анимационных и полнокупольных фильмов из 25 стран.

О фестивале

VI Международный кинофестиваль "Циолковский" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, госкорпорации "Роскосмос", НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина, Россотрудничества, правительства и Министерства культуры и туризма Калужской области, Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, Ассоциации планетариев России и других общественных и коммерческих организаций.

Главный информационный партнер фестиваля - ТАСС.