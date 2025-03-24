Создатели «Суворовца 1944» хотят сделать кинотрилогию

Создатели фильма "Суворовец 1944", основанного на художественных произведениях и реальных событиях, происходивших в Новосибирской области во время Великой Отечественной войны, намерены создать кинотрилогию. Выход продолжения первой картины под названием "Суворовец. День Победы" ожидается 9 мая 2026 года, сообщил в пресс-центре ТАСС директор студии "Краски" Денис Вязников.

© скриншот из фильма «Суворовец 1944»

"Наш герой вырос, мы уже ориентируемся на "Неуловимых Мстителей". Ключевой темой фильма станет любовная история. Появится персонаж, имя держится в секрете пока, но это медийная актриса. В плане бюджета все будет серьезнее намного. Если говорить про дату - запланировали на 9 мая 2026 года. Это трилогия, мы сразу понимали, что будут три фильма", - сказал Вязников в пресс-центре ТАСС.

"Суворовец 1944" был создан новосибирскими кинематографистами при поддержке правительства Новосибирской области и Президентского фонда культурных инициатив. Он вышел во всероссийский прокат и собрал свыше 13 млн рублей. Картину посмотрели более 60 тыс. человек.

Действие "Суворовца" происходит в 1944 году в небольшой сибирской деревне, где в отсутствие мужчин, ушедших на фронт, роль защитников от бандитов и расхитителей государственной собственности берут на себя подростки. На первый план в фильме выведены герои, достойные быть примером для современных детей. Съемки картины проходили в Колыванском районе Новосибирской области.