Режиссер «Брата 3» захотел снять фильм про Пугачеву

Режиссер Валерий Переверзев, ставший известным после выхода фильма «Брат 3», признался, что готов снять киноленту о певице Алле Пугачевой. Он отметил, что, если бы артистка пришла к нему с такой просьбой, он бы не смог отказать. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

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В последние годы появляется все больше проектов о музыкальных группах и выдающихся вокалистах. Причем снимают фильмы не только об уже умерших звездах, но и о знаменитостях, которые продолжают выступать на сцене. В беседе с режиссером Переверзевым сайт «Страсти» решил узнать, согласился бы он заняться картиной о Примадонне, и он уверенно заявил – да.

«Конечно, с удовольствием. О чем вы говорите? Это большой фильм, большой проект. Но не знаю, в каком стиле бы снял. Если так пофантазировать, смотря от кого это было бы предложение. Условно, если команда Пугачевой сказала бы, что они хотят фильм про Аллу Борисовну, про какой-то эпизод из ее жизни, это мог быть и байопик, и документалка. Я вообще пообщался бы с ней вначале. Должен быть двусторонний интерес», — рассказал Переверзев.

В процессе общения с Пугачевой, по словам Валерия, он бы узнал, что именно она хочет видеть в фильме, и сделал бы это. Однако, если бы Алла Борисовна дала бы ему работать в артхаусе, он был бы счастлив.

«Может быть, Пугачева сказала бы: "Хочу, чтобы это было вообще абсолютно артхаусно, с сюром про мою жизнь". Я бы вскочил на стол и начал бы этот фильм срочно снимать. С людьми большого полета, размаха, которые в искусстве всю жизнь, работать очень круто. Поэтому надо делать то, что ты можешь делать лучше всех, а лучше всех я могу снимать артхаусное кино», — поделился режиссер.

Интервью с Валерием Переверзевым о его фильмах, семье и отказе от стрижки читайте на сайте «Страсти».