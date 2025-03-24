Кристофер Нолан снимает «Одиссею» как независимый фильм

В начале марта стартовали съёмки «Одиссеи» — нового фильма Кристофера Нолана. Производство уже ведётся в Греции, где задействован основной актёрский состав ленты.

© Чемпионат.com

Своими мыслями о ленте поделился колумбийский актёр Джон Легуизамо, который играет в картине неизвестную роль. Артист очень впечатлён методами работы Нолана, который относится к ленте как к независимому малобюджетному кино, хотя снимает очень дорогое мифологическое фэнтези.

У Кристофера Нолана безумный бюджет, но он работает над фильмом, как будто это независимый проект. Он снимает свои проекты самостоятельно и не делает то, что ему советуют в Голливуде. Он похож на независимого режиссёра с большими деньгами.

«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года. Главные роли в проекте исполнят Мэтт Деймон, Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй и другие знаменитые актёры.