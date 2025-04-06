Что нужно знать о сериале «Элен и ребята», который идет уже 20 лет

«Элен и ребята» под разными названиями просуществовали 15 лет, вышло 599 серий. Казалось бы, в истории поставлена точка.

© скриншот из сериала «Элен и ребята»

Но в 2011 году, после четырех лет паузы, сериал возобновился под названием «Тайны любви» и продолжается до сих пор!..

Kinobugle.ru рассказывает, что там происходит и как постаревшие повзрослевшие герои все еще строят любовь.

Запасайтесь чаем и вкусняшками, вас ждет много интересного!

*Это четвертая статья из шести, посвященная телевселенной «Элен и ребята».

Первые три части тут:

Что было раньше — знать не обязательно

Для понимания «Тайн любви» совершенно не нужно помнить три предыдущих сериала. События прошлого сохраняются и учитываются, а при необходимости всё проговаривается в диалогах. Зритель в общих деталях прекрасно сложит сюжетный пазл. Имеет смысл упомянуть, что внутри «Тайн любви» время соответствует датам выхода сериала. Например, там немного затронуты недавняя пандемия коронавируса, чемпионат мира по футболу и некоторые геополитические события.

Чем закончилось в прошлом?

Последний раз мы видели героев в «Каникулах любви». Николя и Элен, Жозе и Бенедикт, Джоанна и Кристиан решили воссоединиться и начать всё заново. Так вот – забудьте!

Последние кадры «Каникул любви». Впереди только счастливое будущее рядом с любимыми… Вообще нет

Внутри сериала прошло шесть лет, герои вернулись с Острова Любви в Париж, где любовные пути почти всех снова разошлись.

Не разошлись только Жозе и Бенедикт. И то только вначале

У Жозе и Бенедикт всё, кажется, хорошо. Но у него есть любовница, а Бене заведет молодого любовника уже в третьем эпизоде

В первом сезоне они до сих пор встречаются и даже открывают бар, где всем руководит Бенедикт. Жозе называет ее женой (хотя это не так), но при этом спокойно имеет как минимум одну любовницу. Бене же воспитывает дочь от шведа Джимми – еще одного постоянного участника группы.

Бенедикт и Жозе несколько раз расставались, но в итоге поженились – это была первая свадьба на экране с момента запуска «Элен и ребят».

Брак продержался недолго и завершился разводом, после которого герои уже не сошлись.

Бенедикт – милая простота

Актриса Лора Гибер, играющая Бене, по всеобщему признанию, оказалась наименее подвергнута возрастным изменениям. Ей было 43, когда стартовали «Тайны любви», но выглядела она на 10-15 лет моложе.

Франк — первый среди молодых почитателей Бене

По сюжету, у нее чаще остальных были романы с куда более молодыми поклонниками.

У нее есть предпринимательская жилка. Она стала совладелицей и руководителем небольшого проката лодок и мобильной закусочной.

Почти стала королевой

Бенедикт дала согласие выйти замуж за принца Боцгорнии (вымышленная страна в рамках сериала) и ее даже представили подданным: классически на балконе дворца, транслируя это по телевидению.

Друзья Бенедикт смотрели по ТВ прямую трансляцию представления народу будущей принцессы

Она могла стать королевой, но после того, как отец принца скончался, а его сын готовился взойти на престол, произошел государственный переворот. Избранник Бенедикт ушел в подполье. Пока он решал вопросы государственной важности, Бене покрутила еще несколько романов, поняла, что жизнь при дворе – это не для нее и бросила жениха.

Элен и отсутствие харизмы

И хоть название самого первого сериала носит ее имя, Элен оказывается самым неинтересным персонажем

Бенедикт можно описать как стильную и эффектную милфу, о которой есть, что вспомнить.

Но вот об Элен что-то занятное вспомнить решительно не получается.

Парадоксально: в глазах некоторых зрителей она до сих пор воспринимается как центр истории, но именно за ней просто неинтересно наблюдать. В Элен не просматривается никакой изюминки. Она старается быть бесконечно правильной, доброй и всепрощающей. И это, порой, вызывает раздражение.

Оказывается, Элен может управлять многомиллиардной компанией. И какое-то время даже успешно

Именно поэтому она смотрелась инородно во главе крупного холдинга, где нужно быть жестким, властным и хитрым управленцем. Элен туда попала после того, как владельца холдинга, ее возлюбленного-миллиардера Питера Уотсона арестовали. До определенного момента у нее даже получалось отбиваться от конкурентов, приумножать активы и вести бизнес.

Но в итоге компания обанкротилась. Эта ситуация разрешилась уже без ее участия усилиями других героев.

Однажды Николя загипнотизировала очередная поклонница. И когда он был под гипнозом, она изнасиловала его и забеременела. Узнав об этом, Элен не стала на него сердиться, а предложила заботиться о беременной, так как это ребенок ее мужчины…

Малыш так и не появился — женщина попала в автокатастрофу: она сама выжила, но беременность прервалась. Элен была рядом и поддерживала ее.

Элен руководит благотворительным фондом

С учетом ее мягкого темперамента и всепонимающих воззрений, следующее место работы выглядит логичным — она устроилась в благотворительный фонд, помогающий людям в трудной жизненной ситуации. А чуть позже и вовсе возглавила этот фонд.

Мужья Элен

Первый муж Элен — миллиардер Питер Уотсон. В «Каникулах любви» он был антагонистом, но оказался хорошим парнем Николя часто вот так на кого-то смотрит

У Элен было два брака.

Первый весьма короткий – с упомянутым выше магнатом Питером Уотсоном. Будучи мужем и женой, они усыновили двух эфиопских подростков – мальчика и девочку.

Приемных детей Элен первое время играли реальные приемные дети актрисы Элен Ролле

Вторым мужем Элен стал Николя. Но прежде чем пожениться, они через многое прошли.

Трагичное расставание

В «Каникулах любви» воссоединение главной пары всей франшизы проходило постепенно и случилось лишь в последней серии. Но, как оказалось, совсем ненадолго. В начале «Тайн любви» они почему-то уже были не вместе. По крупицам эта история сложилась за несколько сезонов.

Оказалось, перед самым возвращением с Острова Любви в Париж Элен забеременела. Плод плохо закрепился, и врачи прогнозировали очень болезненную и проблемную беременность с почти 100%-м выкидышем. Девушка хотела рискнуть и попробовать выносить ребенка, но Николя настоял на аборте. Она сделала аборт, после чего отношения надломились, и пара распалась почти на десятилетие.

Долгожданная свадьба Элен и Николя, которая разочаровала

Спустя много лет они все же поженились. Это событие произошло в 300 серии и привлекло внимание почти 700 тыс. зрителей, что примерно на 200 тыс. больше тогдашних средних показателей.

Наконец-то поженились

Это была тройная свадьба:

Первым женился бывший муж Элен – богач Питер Уотсон. Следующим в брак вступил Кристиан на сестре Элен. А потом сама Элен произнесла долгожданное «да» и стала женой Николя.

Чтобы поженить три пары хватило трех минут серии

Но в комментариях на форумах зрители негодовали. Подразумевалось, что этой свадьбе уделят больше внимания, помпезно ее покажут и дадут «посмаковать». Ничего такого не было — серия на 95% оказалась посвящена очередному похищению одного из героев, и лишь три последние минуты были отданы сразу под три свадьбы.

Те, кто этого ждал, явно хотели получить что-то другое.

И что, жили долго и счастливо?

Конечно нет! Они так ничему и не научились. По крайней мере, Николя.

Восстанавливаясь после сердечного приступа женатый на Элен Николя, завел роман с медсестрой

Измены никуда не делись, несколько раз герои были на грани развода и даже расходились, но потом всё улаживали.

У них родился сын, которого назвали Нильс.

Ребенка Элен и Николя крайне редко показывали в кадре. Никаких интересных сюжетов, связанных с ним так и не придумали. Его похищали, но это похищение прошло как-то незаметно

Для Элен это был первый (и единственный) родной ребенок, а для Николя — уже третий. Вот только о первых двух до определенного времени он даже не знал!

Уже повзрослевшие дети Николя — Зои и Нильс. Элен родила только мальчика

Николя показывает Ингрид (это она родила ему девочку), что женат и не собирается изменять Элен Через минуту

Первый ребенок Николя

Николя с радостью включился в процесс воспитания своего 12-летнего первенца Ники

Еще на Острове Любви в прошлом сериале у Николя была интрижка с очень пробивной, целеустремленной и любвеобильной Одри Маккалистер (бывшей женой Питера Уотсона, за которого потом вышла Элен). Она всегда добивалась, чего хотела и кого хотела. А еще ей нравилось собирать достижения в виде мужчин.

Николя, Элен, Питер, Одри, Ингрид. Оба мужчины состояли в отношениях с каждой из трех женщин. Но только от Николя каждая родила по ребенку

Только в «Каникулах любви» у нее были Николя, Жозе, Питер и еще минимум двое. Поэтому, когда она заявилась с 13-летним подростком и сказала: «Николя, это твой сын», потребовался тест на отцовство.

В данной ситуации присказка «кто последний, тот и папа» даже не пахнет юмором. Этим последним оказался Николя – тест указал совпадение. И, надо сказать, он с честью принял вызов.

Николя решил быть полноценным отцом и наверстать упущенное. Мальчик тоже этого хотел, так что они быстро нашли общий язык и сблизились, как отец и сын.

Дочь Бенедикт встречалась с сыном Николя

Диего (сын Лали), Ники (сын Николя) и Лея (дочь Бенедикт и Джимми)

Дети главных героев – это вообще отдельная история.

Когда они появились в сериале, тут же возник любовный треугольник между Ники (сыном Николя), Леей (дочкой Бенедикт и Джимми) и Диего (сыном Лали). Лея явно дала понять, что Ники ей нравится больше. Спустя семь лет это было уже совсем по-взрослому. Они обсуждали свадьбу и планировали детей, но расстались.

Лея (дочь Бенедикт и Джимми) и Ники (сын Николя). Если кажется, что они не похожи на самих себя — то вы правы. Все юные актеры и актрисы, игравшие детей главных героев, были заменены

А вот Диего начал встречаться с одноклассницей и, когда им было по 15 лет, она забеременела. Об этом ниже

Экстрасенсорные таланты Лали

Лали начинала в качестве светской журналистки в газете, пишущей о звездах сцены и кино. Но постепенно у нее развился дар ясновидения (да-да, мы знаем, что звучит бредово, но что имеем, то имеем). То, что очевидно задумывалось сценаристом как шутка, вышло из-под контроля.

Целые сюжетные ветки были напрямую связаны с ее предсказаниями и видениями, которые часто были точными, но иногда оказывались ошибочными или неверно истолкованными.

Неверно понятое видение

Лали диагностировали аденому гипофиза – доброкачественную опухоль в голове. Несмотря на благоприятные прогнозы, Лали все равно была убеждена, что скоро умрет и даже отправилась на кладбище подобрать себе местечко. Но позже к ней пришло видение, что в котором она воспитывает маленького ребенка, после чего Лали уверовала, что не умрет. И не умерла.

Лали долгое время встречалась с Джоном. И думала, родит ему мальчика. Немного просчиталась

Ребенок и правда появился, вот только не у Лали, а у ее 15-летнего сына!

Первая бабушка

Как только она узнала, что станет бабушкой Лали тут же начала вязать одежду для ребенка

15-летний Диего не справился избытком чувств, что привело к беременности его одноклассницы. Подростки любили друг друга и решили оставить ребенка при условии, что взрослые будут помогать.

В итоге родилась девочка, а Лали стала первой бабушкой в компании.

Будущие молодые родители — Диего (сын Лали) и его одноклассница

Ребенка не показали. Роды прошли за кадром в Колумбии, где молодые родители поженились по особым обстоятельствам. На тот момент им исполнилось по 16 лет. Колумбия была выбрана еще и потому, что там живет Антонио – бывший Лали и отец Диего. Именно под его присмотром и осталась внучка.

Жозе — первый дедушка

Жозе всегда слыл главным ловеласом всей компании и даже удивлялся, как еще не стал папой. В «Тайнах любви» у него также оооооочень много женщин.

Жозе и раньше практиковал обхаживать сразу двоих, которые еще и знают друг о друге. Но в зрелом возрасте он возвел это в абсолют. Ловелас начал жить с двумя любовницами, которые одновременно забеременели и родили ему детей в один день.

После расставания с Бенедикт, по-настоящему серьезные отношения он завел с Кати.

В начале их романа, Кати напомнила, что во времена «Элен и ребята» очень болезненно рассталась с Этьеном. Она тогда очень сильно страдала и нашла утешение в постели пьяного Жозе, который этого даже не вспомнил, думая много лет, что тогда всё ограничилось легким флиртом.

Одна ночь любви оказалась результативной, и Кати представила Жозе его 22-летнего сына Жульена.

Жозе быстро принял нового кровного родственника, но был шокирован тем, что Жульен оказался геем*. Жозе был твердо убежден, что его сын никак не может быть иной ориентации. Тест на отцовство показал, что все-таки может

Предпочтения сына не помешали тому завести ребенка. Вместе со своим партнером они воспользовались услугами суррогатной матери (кстати, одной из бывших Жозе), родившей двоих детей – по одному каждому отцу. Один из них был внуком Жозе.

В реальной жизни такое провернуть невозможно.

Суррогатная мать родила двух детей. По сюжету, оба ребенка от разных отцов и один из новороженных — внук Жозе

Да и сам Жозе не останавливался. Почти одновременно с появлением внука у него самого родились еще три ребенка. А также через какое-то время обнаружилась взрослая дочь, с которой завел отношения вернувшийся в сериал Этьен.

Таким образом, Жозе является самым многодетным отцом сериала — у него пять детей.

Очень рейтинговая серия

Увидев анонс шестой серии пятого сезона, зрители могли понять, что в ней Лали будет соблазнять Кристиана, Жозе поругается с Бенедикт и… переспит с Николя*?!

Жозе и Николя стали лучшими друзьями. Они знают самые сокровенные тайны друг друга

Что!? Противоестественный союз двух главных альфа-кобелей?! Аудитория была в замешательстве и выросла примерно на 30%.

В серии рассказывалось о том, что Жозе поругался с женой и в процессе психотерапевтических разговоров с лучшим другом оказался с ним в постели

На утро Николя захотел рассказать об этом событии Элен, сказав, что откроет ей секрет. Она же, не дослушав, затянула его в страстный поцелуй. Именно в этот момент вошел Жозе и в приступе ревности набросился на своего очень-очень близкого «друга».

Некоторые диалоги способны вызвать гомерический смех. Увы, они встречаются крайне редко

Страшный сон

К счастью, всё описанное выше оказалось страшным сном Бенедикт. Следующая серия начинается с ее пробуждения и осознания, что всего этого не было.

Кристиан

На фоне нереалистичного безумия, которое присутствует в сериале, сюжетная ветка Кристиана выглядит наиболее цельной и жизненной.

После расставания с Джоанной он снова стал заниматься музыкой. Поначалу он не может пробиться на более-менее заметную вершину и периодически ищет утешение в алкоголе. Но позже Кри-Кри встречает девушку-певицу, которая вдохновляет его создать несколько хитов.

Фанни и Кристиан. Самая стабильная и долгоиграющая пара всего сериала

У Кри-Кри как-то было подозрение, что из-за интрижки в молодости его возлюбленная могла оказаться его дочерью. К счастью, это оказалось не так.

Они поженились, и ждали ребенка. Но однажды трагическая автоавария перечеркнула планы на малыша.

Сейчас они в разводе, но есть вероятность, что в будущем опять сойдутся — Кристиан снова сделал предложение. Эта история еще не окончена.

Еще Кристиан случайно убил человека, но избежал тюрьмы. А сейчас он лечится от рака экспериментальными методами.

Джоанна

Кристиан в конце «Каникул любви» снова сошелся с бойкой техасской, но она по-тихому неожиданно куда-то исчезла.

Оказалось, что у Джоанны был рак груди. Она не хотела, чтобы ее любимый видел ее больной. К счастью, на родине в США недуг вылечили и во Францию она вернулась уже здоровой.

Джоанна не является постоянным участником сериала, но у нее есть частые и достаточно долгие появления.

У Джоанны был серьезный роман с Жозе в «Каникулах любви». Спустя много лет они не против вспомнить былое. И неважно кто из них в данный момент состоит в отношениях с другими

Именно Джоанна была виновата в том, что холдинг мужа Элен обанкротился. Но она же сама и исправила всё, вернув утерянные активы.

Умопомешательства гораздо больше

Это лишь немногая часть того, что показал сериал «Тайны любви».

Мы в kinobugle.ru посмотрели его весь, и у нас еще есть, что рассказать.

В следующей части, посвященной интересным фактам, мы расскажем о том правда ли «Элен и ребята» связаны с сериалом «Друзья», кто из актеров создал семью за пределами съемочной площадки, какие рейтинги у сериала сейчас и другие факты.

Увидимся в следующих сериях!

Статья впервые была опубликована в Дзен-канале kinobugle.ru.

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