Михаил Локшин подал в суд на блокировку «Мастера и Маргариты»

Режиссер фильма «Мастер и Маргарита» Михаил Локшин вместе с дистрибьютором Luminosity Pictures подали в суд на американских продюсеров. Дистрибьютор планировал показывать картину в США, но продюсеры Светлана Мигунова-Дали и Грейс Ло инициировали блокировку проката, сообщает Variety. В иске утверждается, что продюсеры Мигунова-Дали и Ло планируют собственную англоязычную адаптацию книги, однако не могут доказать законное владение правами на роман.

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В иске также утверждается, что роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», впервые опубликованный в 1960-х годах, является общественным достоянием. Это, по словам Михаила Локшина, гарантирует, что ни эта группа людей, ни кто-либо другой не сможет заблокировать выпуск фильма.

Режиссер ожидает, что дата суда будет назначена в ближайшие недели. Продюсеры Мигунова-Дали и Ло уверены, что Luminosity должна отозвать иск, и называют его необоснованным.

«ИнтерМедиа» напоминает, что в России телепремьера фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина состоялась 19 января 2025 года на телеканале НТВ.