Опубликован трейлер фильма «Финал»

Первый тизер-трейлер фильма «Финал» представила 24 марта 2025 года кинокомпания «Атмосфера кино». «ИнтерМедиа» напоминает, что в спортивной драме о победе российской команды по волейболу над бразильской в матче за золото Олимпийских игр 2012 года снялись Денис Шведов (в роли тренера Владимира Алекно), Ирина Пегова, Дмитрий Губерниев (в роли самого себя), Сергей Безруков, Игорь Костолевский. Юлия Ильина, Сергей Шакуров, Игорь Миркурбанов, Валентина Мазунина и другие, а режиссерами выступили Петр Зеленов, Владимир Пресняков и Олег Пресняков.

© Кадр из трейлера

12 августа 2012 года. Выставочный центр «Эрлс-Корт» в Лондоне наполняется болельщиками. Миллионы зрителей по всему миру ждут начала трансляции финальной игры по волейболу среди мужских команд, в которой определится победитель ХХХ Олимпийских игр, — сообщается в синопсисе. — Сборная России, никогда не бравшая золото. И сборная Бразилии, обласканная контрактами, победами и преданными фанатами. Многим кажется, что результат игры предопределён. Но ещё мало кто знает, какое место занимает этот финал в жизни каждого из российских спортсменов.

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В российский прокат «Финал» выйдет 8 мая.