Какие фильмы покажут на форуме «Арктика — территория диалога»

Творческие встречи с участниками проекта "Душа России. Арктика", направленного на актуализацию исторического, культурного и духовного наследия народов России, пройдут в рамках Международного арктического форума "Арктика - территория диалога", который состоится 26-27 марта в Мурманске. Об этом говорится в сообщении Фонда Росконгресс.

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«В рамках Международного арктического форума "Арктика - территория диалога", который пройдет 26-27 марта в Мурманске, социальная платформа Фонда Росконгресс - Фонд Инносоциум организует уникальные творческие встречи с участниками проекта "Душа России. Арктика"», — говорится в сообщении.

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению Международного арктического форума Антон Кобяков отметил, что проект "Душа России" направлен на актуализацию исторического, культурного и духовного наследия народов России, укрепление единства нации, развитие международного гуманитарного диалога на платформе общих ценностей.

«Показ этих фильмов в дни проведения Международного арктического форума играет важную роль: он помогает глубже понять особенности региона и его жителей, освещает героизм тех, кто посвятил свою жизнь Арктике в различные исторические эпохи. Главная цель этих мероприятий - привлечь внимание к российской Арктике, ее историческому наследию и значению для развития страны», — сказал он.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, кинопрограмма Международного арктического форума будет способствовать укреплению национального самосознания, продвижению культурных ценностей и объединению поколений вокруг важных исторических дат и национальных символов. Так, 25 марта состоится творческая встреча "Вдохновляясь Арктикой", которая откроет анимационную программу "Арктические каникулы". Участники мероприятия встретятся с художником-постановщиком киностудии "Союзмультфильм" Анной Поповой. Она поделится увлекательными историями о своих путешествиях по Кольскому полуострову, которые вдохновили ее на создание мультсериала "Умка", выходящего с октября 2022 года.

26 марта фильм режиссера Александра Котта "Северный полюс" откроет программу кинопоказов "Душа России. Арктика". Встреча начнется с приветственного слова заместителя директора Фонда Росконгресс, председателя совета Фонда Инносоциум Елены Марининой и специального гостя проекта, старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой. Котт расскажет зрителям об истории создания ленты, основанной на реальных событиях 1960-х годов, когда первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" прошла под паковыми льдами Северного Ледовитого океана.

Заключительный день творческих встреч 27 марта будет посвящен фильму "Деревня вдов", автором сценария и продюсером которого является Ольга Мартисова. Пройдет показ фильма, который рассказывает о подвиге жителей заполярного села Варзуга во время Великой Отечественной войны. Выход фильма приурочен к празднованию 80-летию Победы. В нем показана история о вдовах, оставшихся в селе после войны, их преданность ушедшим на фронт мужчинам. В память о них в Варзуге возведен единственный в России народный памятник, где на фотографиях рядом с мужчинами размещены портреты их вдов.

О форуме

VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" впервые пройдет на территории Мурманской области. Форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых, многосторонних механизмов эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума станет развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.

ТАСС - информационный партнер форума.