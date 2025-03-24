Стало известно, когда выйдет в онлайне «Манюня: День рождения Ба»

Комедийный фильм «Манюня: День рождения Ба» появится на онлайн-платформах спустя полтора месяца после релиза в кинотеатрах. Цифровая премьера состоится 27 марта на START и Okko.

© Чемпионат.com

Фильм «Манюня: День рождения Ба» снят по мотивам финала истории о приключениях Манюни, Каринки и Наринэ. По сюжету приближается грандиозное торжество — юбилей Ба, на который собираются родные и близкие.

К своим ролям вернулись исполнительницы главных ролей в предыдущих лентах Екатерина Темнова, Карина Кагра (Каграманян), Карина Мнацаканян и Джульетта Степанян. Режиссёром выступил Арман Марутян, постановщик сериала «Манюня».

В российском прокате комедия заработала более 300 млн рублей.