Стал известен актерский состав сериала «Ичезнувший»

Кейли Куоко («Теория Большого взрыва», «Бортпроводница»), Сэм Клафлин («Дейзи Джонс и The Six», «Граф Монте-Кристо»), Карин Вьяр («Голос семьи Белье», «В тени») и Маттиас Швайгхёфер («Красавчик», «Армия воров») исполнят главные роли в сериале «Ичезнувший» (Vanished).

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Когда романтическое путешествие в Париж принимает темный оборот из-за внезапного исчезновения ее парня Тома (Клафлин) в поезде на юг Франции, Элис (Куоко) погружается в паутину интриг и опасностей, раскрывая шокирующие тайны о человеке, которого, как она думала, знала, — сообщается в синопсисе.

Как пишет Deadline, режиссером многосерийной саспенс-драмы выступит Барнеби Томпсон («Попадос», «Одноклассницы»), сценарий написал Престон Томпсон. Съемки начнутся 28 апреля 2025 года в Париже и Марселе.