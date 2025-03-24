«Внутри Льюина Дэвиса» выйдет в повторный российский прокат

Фильм «Внутри Льюина Дэвиса» (Inside Llewyn Davis) выпустит в повторный российский прокат 10 апреля 2025 года кинокомпания «Иноекино». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в музыкальной драме Джоэла и Тана Коэнов главные роли исполнили Оскар Айзек, Кэри Маллиган, Итэн Филлипс, Робин Бартлетт, Джон Гудман, Джастин Тимберлейк, Макс Казелла, Гаррет Хедлунд, Джерри Грэйсон, Ф. Мюррэй Абрахам и другие.

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Действие происходит в Нью-Йорке в начале 1960-х. Богемные кварталы Манхэттена и клубы табачного дыма небольших клубов, пыльные дороги Америки и гигантские тиражи винила. Льюин Дэвис, фолк-певец и гитарист, с трудом перебивается между выступлениями в клубах Гринвич-Виллиджа и редкими записями на радио. Без дома и денег, запутавшись в любви, почти потеряв связь с семьёй, он странствует по жизни в поисках себя.

Фильм вышел в мировой прокат в 2013 году и получил Гран-при жюри Каннского фестиваля и многочисленные номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и премию «Британской академии».

Специальный показ «Внутри Льюина Дэвиса» состоится 4 марта в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «Каро.Арт». Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Его представит и обсудит со зрителями философ Евгений Цуркан.