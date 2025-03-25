Что известно о третьем сезоне сериала «Алиса в Пограничье»

В 2025 году на Netflix выйдет третий сезон сериала «Алиса в Пограничье» — жесткого японского боевика, который во многом напоминает «Игру в кальмара». Герои этого шоу тоже участвуют в экстремальной игре на выживание и проходят испытания на силу, ловкость и сообразительность. В финале второго сезона «Алисы» главные герои смогли справиться с боссами игры — однако история на этом не закончилась. «Лента.ру» рассказывает о сюжете и касте продолжения, а также раскрывает дату выхода третьей «Алисы в Пограничье».

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Главное о сериале

Страна: Япония.

Япония. Оригинальное название: Imawa no Kuni no Arisu.

Imawa no Kuni no Arisu. Жанр: научная фантастика, боевик, драма.

научная фантастика, боевик, драма. Режиссер: Синсуке Сато.

Синсуке Сато. Сколько серий: 16 (2 сезона).

16 (2 сезона). Длительность одной серии: 45 минут.

45 минут. Когда вышла самая первая серия: 2020 год.

2020 год. Когда выйдет 3-й сезон: 2025 год.

2025 год. Где смотреть: стриминговый сервис Netflix.

стриминговый сервис Netflix. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.7.

7.7 и 7.7. В главных ролях: Кэнто Ямадзаки, Тао Цутия, Нидзиро Мураками, Юки Моринага.

Дата выхода

Сериал «Алиса в Пограничье» продлили на третий сезон еще осенью 2023-го, однако его примерные сроки выхода стали известны только год спустя. В феврале 2025 года Netflix официально подтвердил релизное окно третьего сезона.

Третий сезон «Алисы в Пограничье» покажут в 2025 году. Точный график выхода серий не раскрывается.

По некоторым данным, релиз новой части «Алисы» запланирован на сентябрь 2025-го. Третий сезон сериала, так же как и предыдущие части, будет состоять из восьми сорокапятиминутных серий. Все эпизоды выйдут одновременно — посмотреть их можно будет на Netflix.

Трейлер

Полноценный трейлер третьего сезона пока не вышел. Однако в 2023 году — одновременно с новостями о продлении шоу — Netflix выложил короткий тизер-трейлер третьего сезона. Первый постер нового сезона опубликовали 12 февраля 2025-го. Тогда же на YouTube-канале Netflix Japan появился короткий видеоролик с кадрами из шоу.

30 января 2025 года стриминг выпустил видеоролик «Далее на Netflix» (Next on Netflix), где рассказал о проектах, релиз которых запланирован на 2025-й. Помимо продолжения «Алисы», зрители увидят новые сезоны «Игры в кальмара», «Уэнсдей» и «Ведьмака».

Сюжет

Сериал «Алиса в Пограничье» — это адаптация одноименной манги Харо Асо. В центре истории находятся два главных героя — Арису (Кэнто Ямадзаки) и Усаги (Тао Цутия). Юноша и девушка проходят опасные испытания в альтернативной версии Токио.

История начинается, когда Арису вместе с двумя друзьями внезапно переносится в Пограничье — мир, в котором проводится жестокая игра на выживание.

Чтобы остаться в живых, все люди вынуждены участвовать в играх и проходить смертельно опасные испытания. Формат заданий зависит от масти карт, а их сложность — от карточного номинала. Проигравшего ждет ужасная смерть. Если игрок отказывается от участия, он также лишается жизни.

По ходу сюжета Арису потерял близких и нашел новых союзников, успел сблизиться с Усаги и столкнуться с участниками опасной группировки «Пляж». В конце второго сезона оставшихся в живых героев ждало финальное испытание всей игры.

Чем закончился второй сезон «Алисы в Пограничье»

В финальном испытании Арису смог победить одну из создательниц игры — Миру Кано (Рииса Нака), которая оказалась Червонной Дамой. Всем оставшимся в живых участникам предложили два варианта: стать полноправными жителями Пограничья или покинуть эту реальность.

Арису, Усаги и их товарищи приняли решение уйти из Игры и вернулись в реальный мир. Оказалось, что настоящий Токио перенес падение метеорита, после чего сознание всех пострадавших людей загадочным образом перенеслось в Пограничье. Пришедшие в себя герои ничего не помнили об игре, но все же смогли отыскать своих новообретенных близких в реальной жизни.

О сюжете третьей части «Алисы» практически ничего не известно. Сериал уже экранизировал все события, описанные в манге-первоисточнике, так что сложно предположить, что произойдет с героями в продолжении шоу.

Скорее всего, Арису, Усаги и их товарищи столкнутся с Джокером — загадочным создателем игры. На такое развитие событий указывает финальная сцена второго сезона — в ней на столе остается именно карта джокера.

Поклонники шоу предполагают, что события третьего сезона вновь развернутся в Пограничье — возвращение героев в реальный мир они называют обычной иллюзией.

Производство

Первый сезон «Алисы в Пограничье» появился на Netflix в декабре 2020 года. Шоу практически сразу попало в топ-10 самых просматриваемых проектов стриминга. Премьера продолжения состоялась два года спустя.

Второй сезон позволил «Алисе в Пограничье» стать самым популярным японским сериалом на Netflix — шоу даже смогло обойти все аниме, представленные на платформе.

Netflix официально продлил «Алису» почти через год после выхода второго сезона — новости о третьем сезоне появились в соцсетях стриминга 28 сентября 2023 года.

«Вы можете вытянуть еще одну карту», — гласил слоган продолжения.

К работе над «Алисой» вернулся создатель сериала Синсуке Сато, который не только снял все серии шоу, но и выступил его сценаристом. Среди других проектов режиссера — масштабный исторический экшен «Царство» и экранизация аниме «Тетрадь смерти».

«Вовлеченность Сато в проект гарантирует, что сериал сохранит свою фирменную напряженность и потрясающую кинематографичность», — пообещали представители Netflix.

В сети нет однозначной информации о съемках третьего сезона — возможно, производственный процесс еще далек от завершения.

Актеры и роли

В третьем сезоне «Алисы в Пограничье» к своим ролям вернутся Кэнто Ямадзаки («Царство») и Тао Цутия («Пока смерть не разлучит нас»). Они вновь сыграют Арису Рёхэй (Алису) и Усаги Юдзуху (Белого Кролика) — напарников, которые проходят опасные испытания, чтобы выжить на улицах пустынного Токио.

«Поклонники шоу смогут проследить за эволюцией этих героев на опасных просторах Пограничья», — официальный комментарий стриминга Netflix.

Полный актерский состав третьей части «Алисы» пока не анонсирован. Несмотря на это, в сети уже активно обсуждают, кто из персонажей может вернуться в новом сезоне. Скорее всего, героями продолжения станут персонажи, которые якобы смогли выбраться из Пограничья в финале второго сезона.

Возможный каст третьего сезона «Алисы в Пограничье»

Нидзиро Мураками («Бродяга Кэнсин: начало») — Сюнтаро Тисия (Чеширский Кот), медик, хитрый и незаметный игрок;

Аяка Миёси («Крутой учитель Онидзука») — Анн Ридзуна (Белая Королева), криминалист, рациональная участница группировки «Пляж», союзница Арису и Усаги;

Дори Сакурада («Апельсин») — Сугуру Нираги (Птица Цуп-Цуп), юный и очень агрессивный член «Пляжа», в прошлом подвергался буллингу;

Ая Асахина («Токийская Алиса») — Хикари Куина (Гусеница), подруга Тисии. В конце второго сезона наладила отношения с отцом, который отказался от Куины из-за ее самоидентификации;

Сё Аояги («Мистер Лун») — Агуни Моридзоно, союзник Арису;

Юри Цунэмацу («Семейная игра») — Аканэ Хейя (Мартовский Заяц), потерявшая часть ноги старшеклассница, влюблена в Агуни.

Возможно, в новом сезоне к своей роли вернется и Рииса Нака («Девочка, покорившая время»). Она сыграла Миру Кано (Червонную Даму) — последнюю соперницу Арису и Усаги в Пограничье. Нака выразила надежду на возвращение в шоу, несмотря на то что ее героиня проиграла в собственной игре и была уничтожена лазером.