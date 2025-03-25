Вышел трейлер фильма «Ритуал» с Аль Пачино

Создатели предстоящего фильма ужасов «Ритуал» опубликовали дебютный трейлер, посвящённый проекту. Лента выйдет в кино в 2025 году, в том числе и в России.

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Главные роли сыграют Аль Пачино и Дэн Стивенс. Они исполнят двух священников, которые пытаются решить личные проблемы — один разбирается в своей вере, другой пытается отпустить тяжёлое прошлое. В это же время им предстоит провести серию тяжёлых обрядов экзорцизма.

Видео доступно на YouTube-канале XYZ FILMS. Права на видео принадлежат XYZ FILMS.

Фильм основан на реальной истории американки Эммы Шмидт, над которой в начале XX века проводили обряды изгнания демонов.