Опубликованы новые постеры персонажей сериала по Last of Us

Телесеть HBO представила постеры с персонажами сериала «Одни из нас» в преддверии выхода второго сезона. Напомним, шоу по мотивам серии игры The Last of Us вернётся уже 14 апреля.

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Второй сезон сериала The Last of Us будет основан на The Last of Us Part 2, вышедшей на PS4 в 2020 году. Создатели шоу отмечали, что на экранизацию второй части авторам потребуется больше одного сезона, поэтому история наверняка завершится не весной, а в третьем сезоне.

Постеры персонажей второго сезона «Одних из нас»

© HBO

© HBO

© HBO

© HBO

© HBO

© HBO

© HBO

© HBO

Второй сезон The Last of Us стартует 14 апреля. Новые эпизоды будут выходить раз в неделю, а премьера по московскому времени состоится около пяти утра.