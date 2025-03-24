Назван лучший неигровой фильм по версии кинопремии «Ника»

"Леско" Фокиной стал обладателем награды премии "Ника"
Фильм "Леско" Леси Фокиной стал обладателем награды национальной кинематографической премии "Ника" в категории "Лучший неигровой фильм", передает корреспондент ТАСС.
«Большое спасибо киноакадемии "Ника" и организаторам этой церемонии за эту высокую честь, за то, как они оценили наш фильм. Я хочу сказать, что жизнь постепенно открывает нам ларцы драгоценностей и пещеры ужасов. И вот в таким ларцом драгоценностей стала моя встреча с героем фильма о замечательной пианистке Александре Торадзе. Он был другом моего учителя, философа Мераба Константиновича Мамардашвили <...>», — сказала она со сцены.