Самоделко стал обладателем «Ники» за лучшую работу звукорежиссера

Алексей Самоделко с фильмом "Мастер и Маргарита" выиграл в номинации "Лучшая работа звукорежиссера" кинематографической премии "Ника", передает корреспондент ТАСС.

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«Спасибо академикам за высокую оценку и моим коллегам за терпение и мастерство», — выразил признательность он во время вручения награды.

"Ника" - российская кинематографическая премия. Вручается за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения. Была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года.