В 2022 году два фильма про команду супергероев: «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны». В них защитникам Земли предстоит столкнуться с одним из самых известных злодеев киновселенной — Виктором фон Думом, роль которого исполнит Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека в предыдущих фильмах франшизы. «Лента.ру» рассказывает, что известно о фильме «Мстители: Секретные войны» на данный момент: возможная дата выхода, сюжет, актеры и роли.

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Главное о фильме

Дата выхода

На официальном сайте Marvel сказано, что мировая премьера шестой части «Мстителей» запланирована на 7 мая 2027 года.

Премьера фильма «Мстители: Секретные войны» запланирована на 7 мая 2027 года

Информации о том, состоится ли релиз фильма братьев Руссо в российских кинотеатрах, пока нет. Возможно, к тому времени Disney вместе с другими западными игроками киноиндустрии вернутся на российский кинорынок. Если этого не произойдет, посмотреть продолжение истории Мстителей, скорее всего, получится в рамках «серого проката».

24 000 пользователей «Кинопоиска» ждут премьеры фильма «Мстители: Секретные войны»

Сюжет

Фильм режиссеров Джо и Энтони Руссо завершит шестую фазу Marvel и сагу Мультивселенной. По слухам, Marvel Studios может поделить фильм «Мстители: Секретные войны» на две части. Так экранного времени хватит, чтобы рассказать историю со всеми подробностями. По другой информации, фильм будет один, но очень длинный — около трех часов.

Шестая фаза Marvel

Кроме шестых «Мстителей», в шестую фазу входят:

«Мстители: Судный день» (2026);

«Человек-паук 4 (2026);

«Фантастическая четверка: Первые шаги» (2025).

В свою очередь, сага Мультивселенной объединяет сразу три фазы — четвертую, пятую и шестую. Ее основная тема — путешествие по параллельным вселенным и знакомство с альтернативными версиями известных персонажей — прослеживается во всех фильмах и сериалах киновселенной последних лет.

Поклонники долгое время были уверены, что «Секретные войны» адаптируют одну из трех историй, которую рассказывают одноименные комиксы.

«Секретные войны» (1984)

Сюжет классических «Секретных войн» разворачивался в 12 выпусках. В них рассказано о том, как группа героев и злодеев оказалась на отдельной планете, известной как Мир битв — туда их перенес некий загадочный персонаж, которого называют Потусторонний.

В числе героев оказались Капитан Америка, Халк и другие Мстители, несколько героев из команды Людей Икс, а также почти все участники Фантастической четверки. А в числе злодеев — Доктор Дум (именно он возглавил команду антигероев), Канг Завоеватель, Осьминог и другие.

Потусторонний хотел натравить героев и злодеев друг на друга, чтобы они начали сражаться насмерть. Победителя ждала бы награда — сущность исполнила бы любое его желание. Долгое время персонажи следовали плану Потустороннего и действительно сражались друг с другом, однако затем в дело вмешался Галактус, который решил просто поглотить всю планету.

Когда герои сорвали его планы, Доктор Дум поглотил силы Галактуса, чтобы самому выступить против Потустороннего. К удивлению всех, он смог победить и забрал силы сущности, став самым могучим созданием во вселенной — настолько, что мог уничтожать силой мысли целые миры.

Герои решили забрать силы у Дума, и во время битвы с ним выжившая часть Потустороннего вернула их себе. В результате персонажи вернулись назад на Землю.

Ожидается, что в основу происходящих в новой картине событий лягут именно последние комиксы, так как в них мультивселенной уделяли особое внимание.

«Секретные войны II» (1985)

Спустя несколько месяцев вышло продолжение истории — девять выпусков, в которых рассказывается о возвращении Потустороннего. По сюжету он решил отправиться на Землю, чтобы изучить живущих на ней людей. Для этого он создал себе тело, познакомился с жизнью обитателей планеты и даже влюбился. Однако в конце концов он решил уничтожить мультивселенную, поэтому все закончилось очередной битвой с героями.

«Секретные войны» (2015)

Новые комиксы отличаются от оригинала более сложным сюжетом. Фанаты даже предполагали, что события «Секретных войн», которые выйдут на экраны в 2027 году, будут основаны именно на современной истории.

По сюжету основная вселенная (где находилась Земля-616) была уничтожена после столкновения с другим миром — лишь несколько героев смогли спастись. В результате на руинах появился Мир битв — планета из кусков более чем 40 разных реальностей. Все они подчинялись создателю и богу Мира битв — Доктору Думу.

Со временем стало известно, что Доктор Дум, Доктор Стрэндж и Молекулярный человек незадолго до уничтожения Земли-616 бросили вызов расе всемогущих космических созданий, известных как Потусторонние. Дум смог уничтожить их и получить все силы.

Следить за порядком на планете злодею помогал Доктор Стрэндж, а также целый легион Торов. Он удерживал власть порядка восьми лет — пока в Мир битв не попали герои и злодеи из уничтоженных вселенных. В их числе оказались Человек-Паук, Тор и Танос. Позже к ним присоединился и Доктор Стрэндж.

В результате герои смогли восстановить мультивселенную и уничтоженные миры.

Но ожидания зрителей, похоже, не оправдаются: братья Руссо уже заявили, что решили сделать что-то свое

«Мы всегда создаем свою версию истории. И используем комиксы в качестве непрямого источника вдохновения», — отметили режиссеры.

Тем не менее что-то из комиксов все же может попасть в сюжет нового фильма. Джо Руссо уверяет, что читал все истории. Слитые в сеть концепты тоже обещают, что связь с выпусками 2015 года у фильма: судя по ним, события будут разворачиваться в Мире битв, который состоит из разных территорий и находится во власти Доктора Дума.

«Секретные войны» могут стать очередным «мягким перезапуском» киновселенной. Это позволит вернуть в фильмы героев, которые по-каким то причинам из них пропали (например, погибли), — но, скорее всего, в исполнении других актеров

Производство

Режиссерами стали Джо и Энтони Руссо, которые также работают над пятым фильмом о Мстителях с подзаголовком «Судный день». Ранее они же снимали другие части истории о команде супергероев: «Война бесконечности» и «Финал».

Сценаристом двух новых проектов Marvel стал Стивен МакФили, который снимал предыдущие части «Мстителей» вместе с братьями Руссо. А продюсером — Кевин Файги, работавший над фильмами «Стражи Галактики», «Дэдпул и Росомаха» и «Капитан Америка: Новый мир».

Съемки обеих частей Лондоне одновременно.

Актеры и роли

На данный момент точно известно, что в новом фильме появится Роберт Дауни-младший, который активно снимался в фильмах киновселенной до 2019 года. Фанаты знают его как Тони Старка — Железного человека. Он пожертвовал собой в битве против Таноса, который уничтожил половину жизни во вселенной. В этот раз Дауни-младший получил новую роль — бывший герой превратился в одного из главных злодеев Marvel Виктора фон Дума, известного как Доктор Дум.

По словам продюсера Кевина Файги, в новых «Мстителях» появятся также персонажи Фантастической четверки и Громовержцы.

Команда Громовержцев

Команда Фантастической четверки

Мистер Фантастик — Педро Паскаль;

Женщина-невидимка — Ванесса Кирби;

Человек-факел — Джозеф Куинн;

Существо — Эбон Мосс-Бакрак.

По слухам, к своей роли вернется и Бенедикт Камбербетч (Доктор Стрэндж). Также ожидается, что в фильме появятся другие известные супергерои из прошлых частей — в том числе их версии из альтернативных реальностей.