Что известно о сериале «Жар» с Марком Эйдельштейном

В 2025 году в онлайн-кинотеатре «Иви» выйдет новый сериальный проект с Даниилом Воробьевым и Марком Эйдельштейном — криминальная драма «Жар». Шоу расскажет о заносчивом московском поваре, который пытается открыть собственный ресторан и невольно становится частью мафиозных разборок. «Лента.ру» раскрывает дату выхода, каст и сюжет сериала, а также рассказывает, как Воробьев готовился к роли эксцентричного шефа.

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Главное о сериале

Дата выхода

Первые новости о сериале «Жар» появились в сети весной 2024 года. Тогда же стали известны примерные сроки выхода проекта.

Премьера сериала «Жар» запланирована на 2025 год. Точная дата выхода пока неизвестна

На странице «Жара» в онлайн-кинотеатре «Иви» — именно там можно будет посмотреть шоу — указано только то, что сериал выйдет скоро.

Сериал будет драматических проектов.

По данным «Кинопоиска», выхода шоу ждут больше трех с половиной тысяч человек. Сервис также назвал «Жар» одним из самых ожидаемых российских сериалов, которые выйдут в 2025 году. Telegram-канал «Культовые русские сериалы» и вовсе включил этот проект в топ-5 главных новинок года.

Трейлер

У проекта пока нет ни постера, ни полноценного трейлера. Если все равно хочется узнать, как актеры «Жара» выглядят в гриме — посмотрите на фото со съемочной площадки. Актриса и хореограф Алла Сигалова поделилась этими кадрами в своих социальных сетях.

Сюжет

Сериал «Жар» Москвы.

Чтобы доказать всем свою независимость, он решает открыть собственный ресторан. Помощником эксцентричного шефа становится неопытный, но талантливый Аарон (Марк Эйдельштейн).

Однако при поиске финансирования Марк допускает фатальную ошибку — занимает деньги на раскрутку бизнеса у влиятельного сербского мафиози. Теперь Марку и Аарону нужно не только запустить собственный ресторан, но и защитить своих близких от неминуемой угрозы.

«Это история талантливого человека, звездного повара, охваченного страстями — которого собственный успех и слава сделали хуже, чем он был до этого. В один миг его жизнь, казалось бы, очень успешная, оказывается на грани краха», — Андрей Стемпковский, сценарист сериала «Жар».

Создатели и производство

Онлайн-кинотеатр «Иви» заявил о создании сериала «Жар» в апреле 2024 года. Съемки картины проходили летом 2024-го — к сентябрю картина уже перешла на этап постпродакшена.

Первый отрывок из сериала представили в июне 2024-го на фестивале «Пилот».

Режиссером «Жара» стал Артем Аксененко. Аксененко начинал свою карьеру как второй режиссер на проектах Федора Бондарчука («Обитаемый остров» и «Сталинград»). Он также снимал одну из новелл в фильме «С новым годом, мамы!», работал над картиной «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» и военным мини-сериалом «Туман».

Одни из самых громких сериальных работ Артема Аксененко — «Медиатор», «Жить жизнь» и «Лапси». Интересно, что во всех этих проектах играл Даниил Воробьев, который исполняет главную роль и в «Жаре».

Консультантом проекта выступил шеф-повар Игорь Александров — он отвечал за достоверность процесса готовки, показанного на экране

Сценаристом сериала выступил Андрей Стемпковский, работавший над «Водоворотом» и «Содержанками». Оператором выступил Станислав Юдаков («Политех», «Закрытый уровень»), а в число продюсеров вошли Тимур Вайнштейн («ЮЗЗЗ», «Плевако») и Юрий Сапронов («Ландыши. Такая нежная любовь»).

Сапронов «Медведь» — один из главных ресторанных проектов последних лет — а потому не боится, что «Жар» будут сравнивать с этим шоу.

Актерский состав

Полный актерский состав сериала «Жар» раскрыли одновременно с анонсом проекта — в апреле 2024 года.

Тогда стало известно, что главного героя картины — эксцентричного шеф-повара Марка — сыграет Даниил Воробьев («Чистые», «Гром: Трудное детство»). Воробьев — настоящий мастер перевоплощений, исполнивший сразу восемь ролей в психологическом триллере «Осьминог».

Как Даниил Воробьев готовился к роли шеф-повара Марка

Левинского Одна из главных фишек «Жара» — акцентный пластический грим, который сделал Даниила Воробьева практически неузнаваемым. По словам актера, превращение в Марка каждый раз занимало больше часа — зато грим получался таким натуральным, что актер иногда про него забывал. Для роли шефа Воробьеву также пришлось сильно накачать спину: в течение трех месяцев он занимался с тренером под контролем врачей.

На съемках актер самостоятельно готовил блюда высокой кухни, а также старался не выходить из образа в перерывах между дублями.

«Я работаю только над своим поваром и ни на что больше не переключаюсь. Повар поглотил меня и выдавил из повседневной реальности!» — признался Воробьев в одном из интервью.

Роль молодого напарника Марка по имени Аарон досталась звезде оскароносной «Аноры» и фантастического «Сто лет тому вперед» Марку Эйдельштейну.

В касте есть и другие громкие имена: например, Аня Чиповская (Елизавета Воронцова из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»), Александр Олешко (олигарх Василий Федотов из «Папиных дочек»), Александр Ильин-младший (Семен Лобанов из «Интернов») и Никита Кологривый (Кащей из «Слова пацана»).

Какие еще актеры сыграют в сериале «Жар»

Анастасия Микульчина («А зори здесь тихие…»);

Игорь Грабузов («Капитан Волконогов бежал»);

Алла Сигалова («Балет»);

Иван Фоминов («Лада Голд»);

Сергей Газаров («Мамы»);

Нино Кантария («Оттепель»);

Евгений Харитонов («Мастер и Маргарита»);

Игорь Миркурбанов («Битва»);

Петар Зекавица («Сергий против нечисти: Шабаш»);

Илья Лыков («Тетя Марта»);

Тереза Диуро («Повелитель ветра»).

Роли большинства актеров пока держатся в секрете. Алла Малкова («За нас с вами») сыграет бабушку Аарона по имени Эстер, а Алексей Ковынев («Княгиня Ольга») перевоплотится в «грех чревоугодия» — пока непонятно, как именно будет выглядеть этот персонаж.