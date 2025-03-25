Джон Карпентер и Пон Джун-хо поработают вместе над фильмом ужасов

По данным NME, культовый режиссёр «Нечто» и других фильмов Джон Карпентер договорился с постановщиком «Паразитов» Пон Джун-хо о сотрудничестве в новом хоррор-проекте.

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Разговор режиссёром произошёл на недавнем показе 4K-версии фильма Карпентера «Нечто». Джон, как следует из договора, будет писать музыку для следующего фильма Пон Джун-хо (лента будет хоррором).

Напомним, что Карпентер известен в том числе и тем, что сочиняет музыку к своим режиссёрским работам, среди которых «Хэллоуин», «Кристина» и «Туман».

Пон недавно выпустил свой новый фильм, «Микки 17» — это первый полнометражный проект после получившей «Оскар» ленты «Паразиты» 2019 года.