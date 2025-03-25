Фильм по Street Fighter отложили на неопределенный срок

По данным СМИ, у фильма по Street Fighter больше нет даты премьеры — ленту отложили на неопределённый срок. Причины этого пока не раскрываются.

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О чём расскажет фильм по Street Fighter, не сообщается. Пока нет информации даже об актёрском составе, однако известно, что над картиной работает кинокомпания Legendary Pictures совместно с Capcom. Режиссёром якобы выступит Китао Сакурай, работавший над сериалом «Скрежет металла» с Энтони Маки.

Street Fighter — культовая серия файтингов и одна из прародительниц всего жанра. Первая игра серии вышла на аркадных автоматах в 1987 году и стала настоящим феноменом.