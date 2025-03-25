Элизабет Олсен не снимется в «Мстителях 5» и «Мстителях 6»

Актриса Элизабет Олсен в интервью The Hollywood Reporter рассказала, что она не будет сниматься в «Мстителях 5» и «Мстителях 6». То есть, если актриса не лукавит, появления Алой ведьмы в таких больших и важны лентах киновселенной не состоится.

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В данный момент актриса планирует сниматься в пилотном выпуске драматического сериала «Семь сестёр», производством которого займётся телеканал FX.

Я возвращаюсь в США и приступают к съёмкам пилота «Семи сестёр» для FX.

Если брать киновселенную Marvel, то Алая ведьма в последний раз появилась в ленте «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Судьба персонажа остаётся под вопросом.