Москва будет поддерживать международные кинопроекты

Правительство Москвы учредило грант на производство международных фильмов в столице, сообщила пресс-служба департамента культуры города.

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Уточняется, что претендовать на грант смогут съемочные команды, состоящие из московских и иностранных кинокомпаний.

«Представители индустрии получат возможность возместить до 30% затрат на съемки. Максимальный размер выплат по одному проекту составит 50 млн руб. Новая мера поддержки расширит возможности Московского кинокластера и сделает наш город еще более привлекательным для игроков международного рынка», – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, которую цитирует пресс-служба.

Грант распространяется на ленты, контракты на создание которых заключены не ранее чем за 12 месяцев до даты подачи заявки.

Прием документов откроется 1 апреля на киноплатформе «Москино». Там же опубликуют условия предоставления поддержки. Итоговая сумма будет зависеть от подтвержденных расходов.

В пресс-службе отметили, что новый грант позволит привлечь больше зарубежных кинопроизводителей, это внесет дополнительный вклад в экономику города. Средства пойдут на развитие рынка труда, туристического сектора и сферы услуг. В среднем минимальные затраты иностранных компаний только на проживание актеров и команды во время съемок полного метра в столице превышают 10 млн руб.

Как подчеркнули в департаменте, город системно подходит к развитию индустрии – от продвижения отечественных проектов за рубежом до строительства инфраструктуры мирового уровня.

Московский кинокластер представляет собой многофункциональную экосистему, объединяющую сразу несколько натурных площадок и отраслевую цифровую платформу. Представителям отрасли доступно все необходимое для реализации масштабных проектов: технологичные павильоны, оборудование, костюмы и реквизит.